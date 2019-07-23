Trabzon’un en işlek caddesini 'Kakalaklar' bastı! Görenler çığlık çığlığa kaçtı

Cadde ve üzerindeki bazı iş yerlerinin bir anda saran böcekler, o sırada caddeden geçmekte olan vatandaşlar tarafından hayretle izlendi. Karşısında ansızın yüzlerce böcek gören vatandaşlar ise korkup çığlık atarak hızla koşmaya başladı. Uçabilme özelliğine de sahip olan Kakalaklar, zaman zaman vatandaşın üzerine de atladı.