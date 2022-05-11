Romanya'ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul'da
Romanya donanmasının 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisi, askeri öğrencileriyle İstanbul'a demirledi. Geminin Sarayburnu Limanına yanaşması havadan da görüntülendi.
11.05.2022 13:41 - Son Güncelleme: 11.05.2022 14:00
Dünyada sadece aynı tipte 5 tane bulunduğu belirtilen yelkenli gemilerden biri olan 'Nava Scoala Mircea', 3 Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşliğinde Sarayburnu Limanı'na demirledi.
Sahilde bulunan yerli ve yabancı turistler geminin fotoğrafını çekip geminin Sarayburnu Limanı'na yanaşmasını izledi.