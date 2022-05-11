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Romanya'ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul'da

Romanya donanmasının 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisi, askeri öğrencileriyle İstanbul'a demirledi. Geminin Sarayburnu Limanına yanaşması havadan da görüntülendi.

DHA
11.05.2022 13:41 - Son Güncelleme: 11.05.2022 14:00
Romanya’ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul’da

Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait askeri eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' saat 11.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.

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Romanya’ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul’da

Dünyada sadece aynı tipte 5 tane bulunduğu belirtilen yelkenli gemilerden biri olan 'Nava Scoala Mircea', 3 Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşliğinde Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Romanya’ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul’da

1938 yılında Hamburg'ta yapımı tamamlanan 82 metre uzunluğundaki 3 direkli eğitim gemisinin güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü.

Romanya’ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul’da

Sahilde bulunan yerli ve yabancı turistler geminin fotoğrafını çekip geminin Sarayburnu Limanı'na yanaşmasını izledi.

Romanya’ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul’da
Romanya’ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul’da
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