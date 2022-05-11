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Mayıs ayının ortasında Van Bahçesaray'a 20 santimetre kalınlığında kar yağdı! Yazlık lastiği olanlar yolda kaldı besiciler zor anlar yaşadı

Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde, etkili olan kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar kalınlığının 20 santimi bulduğu bölgede, yazlık lastiklerle yola çıkan sürücüler ve hayvanlarını meralara otlatmaya çıkaran besiciler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

DHA
11.05.2022 10:45 - Son Güncelleme: 11.05.2022 10:45
Mayıs ayının ortasında Van Bahçesaray’a 20 santimetre kalınlığında kar yağdı! Yazlık lastiği olanlar yolda kaldı besiciler zor anlar yaşadı

Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Çığ riski nedeniyle dönem dönem trafiğe kapatılan, nisan ayında kardan temizlenen Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nin bulunduğu bölgede kar etkili oldu.

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Mayıs ayının ortasında Van Bahçesaray’a 20 santimetre kalınlığında kar yağdı! Yazlık lastiği olanlar yolda kaldı besiciler zor anlar yaşadı

Yağış nedeniyle sürücülerle, hayvanlarını meraya çıkaranlar zor anlar yaşadı. Küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu bölgede, sürüler meralarda mahsur kaldı. Hayvanlarını otlatmaya çıkaran Necip Tahir, "Bahçesaray'dan geliyoruz. Mayıs ayında kara yakalandık. Bu ayda bile ulaşım yine sıkıntılı" dedi.

Mayıs ayının ortasında Van Bahçesaray’a 20 santimetre kalınlığında kar yağdı! Yazlık lastiği olanlar yolda kaldı besiciler zor anlar yaşadı

Hayvanlarıyla Batman'dan bölgeye gelen İbrahim Karşi ise "Batman'dan buraya kadar yaya olarak geldim. Bizim halimizi görüyorsunuz. Allah'ın emri, takdiridir. Kar yağışı var, ot, saman, arpa yok. Koyunlar perişan oldu. 25 günde yaya olarak geldim yolda böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

Mayıs ayının ortasında Van Bahçesaray’a 20 santimetre kalınlığında kar yağdı! Yazlık lastiği olanlar yolda kaldı besiciler zor anlar yaşadı

'YAZLIK LASTİKLE GELENLER YOLDA KALDI'
Kış boyunca bölgede karla mücadele eden Karayolları ekipleri, yağışla birlikte çalışmalarına tekrar başladı. Karayolları Bölge Müdürlüğü Görentaş Şantiyesi ekip şefi Murat Yücel, "Mayıs ayının ortasında karla mücadeleye devam ediyoruz.

Mayıs ayının ortasında Van Bahçesaray’a 20 santimetre kalınlığında kar yağdı! Yazlık lastiği olanlar yolda kaldı besiciler zor anlar yaşadı

Akşam saatlerinden bu yana kar yağışı devam ediyor. Şu an kar kalınlığı 15-20 santimetreye ulaştı. Yolun kapanmaması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.

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