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İstanbul Sultangazi'de skandal olay! Arabanın içerisinde mastürbasyon yapan adam video ile ifşa oldu

İstanbul Sultangazi'de akşam saatlerinde skandal bir olay meydana geldi. Bir kadın araba içerisinde insanlara bakarak mastürbasyon yapan bir adamın olduğunu fark etti. Telefonu ile video çekerek adamın yanına giden kadın tepki gösterdi. Tepkinin artması ile beraber sapık adam arabasıyla kaçtı.

11.05.2022 18:40 - Son Güncelleme: 11.05.2022 18:42
İstanbul Sultangazi’de skandal olay! Arabanın içerisinde mastürbasyon yapan adam video ile ifşa oldu

Sultangazi'de hastane otoparkında teşhircilik yapan şüpheliyi kadının çektiği video kaydı yakalattı.

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İstanbul Sultangazi’de skandal olay! Arabanın içerisinde mastürbasyon yapan adam video ile ifşa oldu

Kadının teşhirciye tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Sultangazi’de skandal olay! Arabanın içerisinde mastürbasyon yapan adam video ile ifşa oldu

Olay, dün öğle saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otoparkında meydana geldi.

İstanbul Sultangazi’de skandal olay! Arabanın içerisinde mastürbasyon yapan adam video ile ifşa oldu

Bulunduğu hafif ticari araçta teşhircilik yapan kişiyi, o sırada çocuğu ile birlikte hastaneye gelen bir kadın fark etti.

İstanbul Sultangazi’de skandal olay! Arabanın içerisinde mastürbasyon yapan adam video ile ifşa oldu

Durumu öfkelenen kadın cep telefonuyla yaşananları kaydedip teşhirciye tepki gösterdi.

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