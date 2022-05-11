İstanbul Sultangazi'de skandal olay! Arabanın içerisinde mastürbasyon yapan adam video ile ifşa oldu
İstanbul Sultangazi'de akşam saatlerinde skandal bir olay meydana geldi. Bir kadın araba içerisinde insanlara bakarak mastürbasyon yapan bir adamın olduğunu fark etti. Telefonu ile video çekerek adamın yanına giden kadın tepki gösterdi. Tepkinin artması ile beraber sapık adam arabasıyla kaçtı.
11.05.2022 18:40 - Son Güncelleme: 11.05.2022 18:42
Sultangazi'de hastane otoparkında teşhircilik yapan şüpheliyi kadının çektiği video kaydı yakalattı.