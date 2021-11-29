İstanbul için bir kritik uyarı daha! Rüzgar sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını artıracak
İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edeceğini bildirdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgarın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı söylendi. Vatandaşlardan olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.
29.11.2021 20:26
- Son Güncelleme: 29.11.2021 21:03
"Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgarın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."