Vav TV İzle
Haberler Yaşam İstanbul için bir kritik uyarı daha! Rüzgar sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını artıracak

İstanbul için bir kritik uyarı daha! Rüzgar sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını artıracak

İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edeceğini bildirdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgarın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı söylendi. Vatandaşlardan olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

29.11.2021 20:26 - Son Güncelleme: 29.11.2021 21:03
İstanbul için bir kritik uyarı daha! Rüzgar sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını artıracak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden saat 19.00'da alınan verilere göre İstanbul'daki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edeceği belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul için bir kritik uyarı daha! Rüzgar sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını artıracak

Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar rüzgarın 50-60 km/sa hıza düşeceği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

İstanbul için bir kritik uyarı daha! Rüzgar sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını artıracak

"Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgarın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."

İstanbul için bir kritik uyarı daha! Rüzgar sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını artıracak

Fotoğrafta: İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama

İstanbul için bir kritik uyarı daha! Rüzgar sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını artıracak

İSTANBUL'DA EĞİTİM ÖĞRETİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren fırtına nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

SON DAKİKA