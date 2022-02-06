Rize'de lazboard ile kayak! Karın keyfini çıkardılar
Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda geleneksel hale gelen Petranboard Kayak Şenliği'nin bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirildi. İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, "lazboard" olarak da bilinen üzme tahtalarıyla karın keyfini çıkardı
06.02.2022 15:30
- Son Güncelleme: 06.02.2022 15:31
Renkli görüntülere sahne olan şenlikte katılımcılar, yörede "petranboard" ya da "lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere yayladaki parkura geldi. Önce deneme yapan vatandaşlar, ardından kaymanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar ise dengelerini sağlayamayarak düştü.
Zorlu doğa koşulları nedeniyle yöre halkı tarafından "Petranboard" olarak adlandırılan üzme tahtası, 200-250 yıl önce yöre sakinleri tarafından dik yamaçlarda yoğun kar yağışının ardından ulaşım aracı olarak kullanılıyordu. Köy halkı, çam ağacından elde edilen tahtaların birleştirilmesiyle 30 santimetre genişliğinde, 160-190 santimetre uzunluğunda yapılan üzme tahtalarıyla kar üstünde kayarak gidecekleri yere ulaşıyordu.