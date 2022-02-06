Vav TV İzle
Haberler Yaşam Rize'de lazboard ile kayak! Karın keyfini çıkardılar

Rize'de lazboard ile kayak! Karın keyfini çıkardılar

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda geleneksel hale gelen Petranboard Kayak Şenliği'nin bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirildi. İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, "lazboard" olarak da bilinen üzme tahtalarıyla karın keyfini çıkardı

06.02.2022 15:30 - Son Güncelleme: 06.02.2022 15:31
Rize’de lazboard ile kayak! Karın keyfini çıkardılar

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte katılımcılar, yörede "petranboard" ya da "lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere yayladaki parkura geldi. Önce deneme yapan vatandaşlar, ardından kaymanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar ise dengelerini sağlayamayarak düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rize’de lazboard ile kayak! Karın keyfini çıkardılar

Yerli ve yabancı turistlerin mangal yakıp horon oynayarak karın tadını çıkardığı şenlikte, bazı vatandaşlar da naylon poşetlerle kaymaya çalıştı.

Rize’de lazboard ile kayak! Karın keyfini çıkardılar

Etkinliklerde çeşitli yarışmalar düzenlenirken, dereceye girenlere hediyeler verildi.

Rize’de lazboard ile kayak! Karın keyfini çıkardılar

Zorlu doğa koşulları nedeniyle yöre halkı tarafından "Petranboard" olarak adlandırılan üzme tahtası, 200-250 yıl önce yöre sakinleri tarafından dik yamaçlarda yoğun kar yağışının ardından ulaşım aracı olarak kullanılıyordu. Köy halkı, çam ağacından elde edilen tahtaların birleştirilmesiyle 30 santimetre genişliğinde, 160-190 santimetre uzunluğunda yapılan üzme tahtalarıyla kar üstünde kayarak gidecekleri yere ulaşıyordu.

Rize’de lazboard ile kayak! Karın keyfini çıkardılar

Üzme tahtaları, ulaşımın kolaylaşmasının ardından ihtiyaçtan çok eğlence amacıyla kullanılırken, yaylada şenliğe pandemi koşulları nedeniyle son 2 yıl ara verilmişti.

SON DAKİKA