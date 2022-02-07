Fenomen İrem Ay’ın işkence görüntüleri Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! İrem Ay’dan duygulandıran paylaşım
Boşandığı eşi tarafından işkenceye maruz kalan fenomen İrem Ay'ın dehşet anına ilişkin görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İrem Ay'ın görüntülerinin gündeme bomba gibi düşmesinin ardından eşi Berkay Saner ve 4 kişi hakkında uzaklaştırma kararı verilmişti. Konuyla ilgili İrem Ay'dan yeni bir paylaşım geldi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, boşandığı eşi Berkay Saner'den şiddet gördüğünü iddia eden İrem Ay'ın yardım çığılığı Türkiye'yi ağlatmıştı.
İnternette "içerik üreticisi" olarak tanınan İrem Ay, 4 yılını birlikte paylaştığı eski eşi Berkay S.'nin kendisi darp ettiğini öne sürerek ardı arkası kesilmeyen skandal fotoğraflar paylaştı.
ÖLMEYİ ARZULATAN BİR ŞEYDİ
"Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi."
HESABINI SORACAĞIZ
Genç kadının kardeşi ise yaşanan olayın ardından kendi profilinden açıklamalarda bulundu. Kardeşi Dilan Ay "Kardeşimi güçsüz ve yalnız sanarak hastalık/sapkınlık dolu fikirlerinizle uyguladığınız her davranışın cezasını yargıda çekeceksiniz. Biz utanmıyoruz yaşadıklarımızdan.
Siz yaşattıklarınızdan utanın. Susmayacağız!" ifadelerine yer verdi. Devamında ise "Bana günlerdir kardeşimin neden hesabını kapattığını soruyordunuz.
Cevabını şimdi vereyim; kendine gelmeye çalışıyordu. Artık eski eşi olan Berkay S. tarafından uğradığı tüm fiziksel ve psikolojik şiddetin hesabını soracağız" diye konuştu.
ANNESİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ
Dilan Ay, paylaşımlarının devamında ise Kayseri'de 13 yıl önce ortadan kaybolan annesinin cinayete kurban gittiğini ifade etti. Ay paylaşımında "Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım.
Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin" dedi.
'GİZLİ KALMAYACAK'
Hukuki sürecin başladığı belirten İrem Ay, "Yıllardır anlatamadığım her şeyin küçük bir kısmını dün paylaştım. Bana bu kadar sarılabileceğinizi hayal dahi edemezdim.
Elim kolum uzun değil ama ellerimi ne kadar çok kişi tuttu. Davamdan dönmeyeceğim. Merak edenleriniz için güvendeyim, hukuki süreç başladı.
Tüm yargılama sürecinin gizli ilerlememesi için elimden geleni yapacağım. Ne kadar sürerse sürsün, vazgeçmeyeceğim.
Ağlamayacağım dedim ama dünden beri gözlerim dolu dolu, her mesajınız yüreğime cesaret verdi.
Sahiden teşekkür ederim" demişti.
Genç kadın Instagram'dan yeni bir paylaşım yaptı.