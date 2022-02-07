Fenomen İrem Ay’ın işkence görüntüleri Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! İrem Ay’dan duygulandıran paylaşım

'GİZLİ KALMAYACAK'

Hukuki sürecin başladığı belirten İrem Ay, "Yıllardır anlatamadığım her şeyin küçük bir kısmını dün paylaştım. Bana bu kadar sarılabileceğinizi hayal dahi edemezdim.

Elim kolum uzun değil ama ellerimi ne kadar çok kişi tuttu. Davamdan dönmeyeceğim. Merak edenleriniz için güvendeyim, hukuki süreç başladı.

Tüm yargılama sürecinin gizli ilerlememesi için elimden geleni yapacağım. Ne kadar sürerse sürsün, vazgeçmeyeceğim.

Ağlamayacağım dedim ama dünden beri gözlerim dolu dolu, her mesajınız yüreğime cesaret verdi.

Sahiden teşekkür ederim" demişti.

Genç kadın Instagram'dan yeni bir paylaşım yaptı.