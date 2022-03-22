Rize'de korku dolu anlar! Eğitim filikası alabora oldu: 14 öğrenci ve akademisyen denize düştü
Rize'nin Derepazarı ilçesinde, denizcilik fakültesi öğrencilerinin bulunduğu eğitim filikası, kıyıya 10 metre uzaklıkta alabora oldu. Filikadan denize düşen 14 öğrenci ve 1 akademisyenin durumunun iyi olduğu bildirildi.
22.03.2022 18:47 - Son Güncelleme: 22.03.2022 18:48
Rize'nin derepazarı ilçesinde, denizcilik fakültesi öğrencilerinin bulunduğu eğitim filikası, kıyıya 10 metre uzaklıkta alabora oldu.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, 'denizde emniyet filika indirme' talimatı adlı ders kapsamında, Derepazarı'ndaki balıkçı barınağından eğitim filikasıyla denize açıldı.
Filikadan denize düşenlerden bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.