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Haberler Yaşam Rize'de korku dolu anlar! Eğitim filikası alabora oldu: 14 öğrenci ve akademisyen denize düştü

Rize'de korku dolu anlar! Eğitim filikası alabora oldu: 14 öğrenci ve akademisyen denize düştü

Rize'nin Derepazarı ilçesinde, denizcilik fakültesi öğrencilerinin bulunduğu eğitim filikası, kıyıya 10 metre uzaklıkta alabora oldu. Filikadan denize düşen 14 öğrenci ve 1 akademisyenin durumunun iyi olduğu bildirildi.

22.03.2022 18:47 - Son Güncelleme: 22.03.2022 18:48
Rize’de korku dolu anlar! Eğitim filikası alabora oldu: 14 öğrenci ve akademisyen denize düştü

Rize'nin derepazarı ilçesinde, denizcilik fakültesi öğrencilerinin bulunduğu eğitim filikası, kıyıya 10 metre uzaklıkta alabora oldu.

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Rize’de korku dolu anlar! Eğitim filikası alabora oldu: 14 öğrenci ve akademisyen denize düştü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, 'denizde emniyet filika indirme' talimatı adlı ders kapsamında, Derepazarı'ndaki balıkçı barınağından eğitim filikasıyla denize açıldı.

Rize’de korku dolu anlar! Eğitim filikası alabora oldu: 14 öğrenci ve akademisyen denize düştü

14 ÖĞRENCİ VE 1 AKADEMİSTEN DENİZE DÜŞTÜ

İçinde 14 öğrenci ile 1 akademisyenin bulunduğu filika, karaya yaklaşık 10 metre uzaklıkta bilinmeyen nedenle alabora oldu.

Rize’de korku dolu anlar! Eğitim filikası alabora oldu: 14 öğrenci ve akademisyen denize düştü

Filikadan denize düşenlerden bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Rize’de korku dolu anlar! Eğitim filikası alabora oldu: 14 öğrenci ve akademisyen denize düştü

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi.

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