Bu acıya yürek dayanmaz! Adana’da cani koca boşanmak isteyen eşini başından pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Annesini öldüren babasına lanetler yağdıran Resul Koca, "Biz sensiz nasıl yaşayacağız anne? Böyle yaşamayız annem! Erkeksen bana saldırsaydın. Gücün kadına mı yetti" diyerek haykırırken, annesi yanında öldürülen Nilüfer ise, "Baba, annemi değil beni vur" dediği öğrenildi.