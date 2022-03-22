Bu acıya yürek dayanmaz! Adana'da cani koca boşanmak isteyen eşini başından pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Adana'nın Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesinde meydana gelen bir cinayet yürekleri yaktı. 25 yıllık eşinin şiddetine uğrayan 4 çocuk annesi Fadime Koca, eşinden boşanmak istedi. 4 çocuğuna bakmak için bir kafede bulaşıkçı olarak işe başlayan talihsiz kadın kocası tarafından pompalı tüfekle vurularak katledildi.
Adana'da önceki gün şiddete uğradığı gerekçesiyle boşanma aşamasında olan kocası Fahri Koca (45) tarafından sokak ortasında kızı Nilüfer'in gözü önünde pompalı tüfekle vurularak öldürülen 4 çocuk annesi Fadime Koca (45) gözyaşları arasında toprağa verildi.
Annesini öldüren babasına lanetler yağdıran Resul Koca, "Biz sensiz nasıl yaşayacağız anne? Böyle yaşamayız annem! Erkeksen bana saldırsaydın. Gücün kadına mı yetti" diyerek haykırırken, annesi yanında öldürülen Nilüfer ise, "Baba, annemi değil beni vur" dediği öğrenildi.
Gelinin cenazesine katılan Ahmet Koca da gözyaşı döktü. Polis olaydan sonra kaçan katil kocayı yakalamak için özel ekip kurdu.
ÖNCE EVİNİ SONRA ÇOCUKLARINI YAKMAK İSTEDİ
Olay merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre; 25 yıllık eşinin şiddetine maruz kalan Fadime Koca, dayanamayınca boşanmaya karar verdi. Eşini boşanmaya kara verdiğini öğrenen Fahri Koca, bu kez Mustafalar Mahallesi'nde yaşadıkları evi benzin dökerek yakmaya kalkıştı.