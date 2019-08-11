Rize'de Kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı! Gazetecileri kovaladı

Boğanın sahibi Havva Öksüz, kesim için dışarı çıkardıkları sırada boğanın bahçeye doğru fırlayarak kaçtığını belirterek "Çok korktuk. Herkese saldırdı. Korkutan yaşadıklarımı anlatacak gibi değilim. Büyük şok yaşadık. Böyle bir hayvan görmedik. Çok değişik bir hayvan. Yakalamayacağımızı anlayınca belediyeye haber verdik. onlarda geldi, yakaladı" dedi.