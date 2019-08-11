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Rize'de Kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı! Gazetecileri kovaladı

Rize'de Fatih Mahallesi'nde kesileceği sırada kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğalar vatandaşları kovaladı.

11.08.2019 12:20 - Son Güncelleme: 11.08.2019 12:51
Rize'de Kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı! Gazetecileri kovaladı

Merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde kesileceği sırada kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı.

Rize'de Kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı! Gazetecileri kovaladı

Çay bahçesine giren boğa, kendisini yakalamaya çalışanları kovaladı.İhbar üzerine gelen Rize Belediyesi veteriner ekiplerinin uyuşturucu iğne ile sakinleştirmeye çalıştığı boğa, ip ile yakalamaya çalışan kasaba saldırdı. Boğa vatandaşları kovaladı, kaçmaya çalışırken düşen 2 gazeteci ise yaralandı.

Rize'de Kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı! Gazetecileri kovaladı

Uyuşturucu iğne atılan boğa, sakinleşince yakalanabildi. Çevredeki evlerin balkonlarında toplanan vatandaşlar da boğanın yakalanmasını ilgiyle izledi. Kurbanın kesimi sırasında annesi küçük kızının gözlerini eliyle kapattı.

Rize'de Kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı! Gazetecileri kovaladı

Boğanın sahibi Havva Öksüz, kesim için dışarı çıkardıkları sırada boğanın bahçeye doğru fırlayarak kaçtığını belirterek "Çok korktuk. Herkese saldırdı. Korkutan yaşadıklarımı anlatacak gibi değilim. Büyük şok yaşadık. Böyle bir hayvan görmedik. Çok değişik bir hayvan. Yakalamayacağımızı anlayınca belediyeye haber verdik. onlarda geldi, yakaladı" dedi.

Rize'de Kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı! Gazetecileri kovaladı

GAZETECİLERİ KOVALADI

Gündoğdu Mahallesi'nde ise kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı. Karayoluna çıkan boğa sahiplerini peşinden koşturdu. Kendisini görüntülemek isteyen gazetecileri kovalayan boğa, ara sokaklara girdi.

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