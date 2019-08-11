Bunları yiyin sağlıklı ve uzun yaşayın! Uzmanlar açıkladı: İşte en sağlıklı besinler listesi
Sağlıklı beslenmek birçok hastalıktan koruduğu gibi yaşam kalitesini de artırarak ömrü uzatıyor. Uzmanlar yenilen gıdaların insan yaşamına olumlu ya da olumsuz birçok etkisi bulunduğunu belirtiyor. Uzun yaşamanın anahtarının "sağlıklı beslenmek"ten geçtiğini belirten bilim insanları gelmiş geçmiş en sağlıklı gıdalar listesini açıkladı. İşte en sağlıklı besinler listesi...
11.08.2019 11:58
- Son Güncelleme: 11.08.2019 12:00
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