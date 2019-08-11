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Bunları yiyin sağlıklı ve uzun yaşayın! Uzmanlar açıkladı: İşte en sağlıklı besinler listesi

Sağlıklı beslenmek birçok hastalıktan koruduğu gibi yaşam kalitesini de artırarak ömrü uzatıyor. Uzmanlar yenilen gıdaların insan yaşamına olumlu ya da olumsuz birçok etkisi bulunduğunu belirtiyor. Uzun yaşamanın anahtarının "sağlıklı beslenmek"ten geçtiğini belirten bilim insanları gelmiş geçmiş en sağlıklı gıdalar listesini açıkladı. İşte en sağlıklı besinler listesi...

11.08.2019 11:58 - Son Güncelleme: 11.08.2019 12:00
Bunları yiyin ömrünüz uzasın! Uzmanlar açıkladı: İşte en sağlıklı besinler listesi

MUZ: Bir orta boy
Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

Bunları yiyin ömrünüz uzasın! Uzmanlar açıkladı: İşte en sağlıklı besinler listesi

AHUDUDU: Bir kap
Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

Bunları yiyin ömrünüz uzasın! Uzmanlar açıkladı: İşte en sağlıklı besinler listesi

PORTAKAL: Bir büyük boy
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

Bunları yiyin ömrünüz uzasın! Uzmanlar açıkladı: İşte en sağlıklı besinler listesi

NAR: Bir kap nar tanesi
C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyveleri döver desek yalan olmaz. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar kanser riskini azaltır.

Bunları yiyin ömrünüz uzasın! Uzmanlar açıkladı: İşte en sağlıklı besinler listesi

YABANMERSİNİ: Bir kap
Gözleri korur, yüksek kan şekerini azaltır, hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlar

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