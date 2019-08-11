Kurban eti tüketirken nelere dikkat etmeli? Uzmanı uyardı: Çoğu kişi bu hatayı yapıyor!
Kurban bayramında kırmızı et tüketiminde aşırıya kaçılması ve eş-dost, aile ziyaretleri nedeniyle öğün saatlerinin düzensiz hale gelmesi bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Et tüketiminin artması nedeniyle, kurban etinin steril bir ortamda hazırlanması, saklanması sağlık açısından önem kazanıyor. Uzmanlar Kurban Bayramı'nı sağlıklı geçirme önerilerinde bulundu.
11.08.2019 14:48
- Son Güncelleme: 11.08.2019 14:48
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