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Kurban eti tüketirken nelere dikkat etmeli? Uzmanı uyardı: Çoğu kişi bu hatayı yapıyor!

Kurban bayramında kırmızı et tüketiminde aşırıya kaçılması ve eş-dost, aile ziyaretleri nedeniyle öğün saatlerinin düzensiz hale gelmesi bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Et tüketiminin artması nedeniyle, kurban etinin steril bir ortamda hazırlanması, saklanması sağlık açısından önem kazanıyor. Uzmanlar Kurban Bayramı'nı sağlıklı geçirme önerilerinde bulundu.

11.08.2019 14:48 - Son Güncelleme: 11.08.2019 14:48
Kurban eti tüketirken yapılan büyük hata! Uzmanı uyardı: Çoğu kişi yanlış biliyor...

Kurban bayramında kırmızı et tüketiminde aşırıya kaçılması ve eş-dost, aile ziyaretleri nedeniyle öğün saatlerinin düzensiz hale gelmesi bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor.

Kurban eti tüketirken yapılan büyük hata! Uzmanı uyardı: Çoğu kişi yanlış biliyor...

Et tüketiminin artması nedeniyle, kurban etinin steril bir ortamda hazırlanması, saklanması sağlık açısından önem kazanıyor. Dyt. Merve Kaplan, Kurban Bayramı'nı sağlıklı geçirme önerilerinde bulundu.

Kurban eti tüketirken yapılan büyük hata! Uzmanı uyardı: Çoğu kişi yanlış biliyor...

Kurban eti saklama koşullarına dikkat

Kurban kesildikten sonra, 'ölüm katılığı' adı verilen durumun geçmesi için etler hemen tüketilmemeli bir süre bekletilmelidir.

Kurban eti tüketirken yapılan büyük hata! Uzmanı uyardı: Çoğu kişi yanlış biliyor...

Çünkü etteki mikroorganizmalar, ilk 24 saat içinde etin sert ve hazmı zor bir hale gelmesine neden olmaktadır.

Kurban eti tüketirken yapılan büyük hata! Uzmanı uyardı: Çoğu kişi yanlış biliyor...

Kurban eti 1-2 gün soğuk bir ortamda bekletilmeli, mikroorganizmalar etkisiz hale geldikten sonra tüketilmelidir.

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