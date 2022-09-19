Rize Güneysu'da koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinden sevindiren haber: Genetik bulgu yok
Rize'nin Güneysu ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği genetik araştırmada, ailede hastalığı tetikleyici genetik bir bulguya rastlanılmadı. 9 yakınını kaybeden Ali Genç (63), "Sağlık Bakanlığı bizim genimizi araştırdı ve sonucumuz temiz çıktı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler. Bizim ailemizde ölen öldü, kalan fertlerimize de Allah uzun ömürler verdi. Ateş düştüğü yeri yaktı" dedi.
Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021'de hayatını kaybetti. Ahmet Genç (43) 13 Nisan 2021'de hayatını kaybederken, aileden evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya da 20 Şubat 2022'de 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
13 KİŞİDE GENETİK ARAŞTIRMA YAPILDI
Koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin genlerinin araştırılması çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı, genetik araştırma başlattı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Çitli ve ekibi, genetik tarama testi için temasa geçilen aile fertleri ile görüştü. Araştırmalarda, ailede çeşitli kronik rahatsızlıkları olan, bazı semptomlar görülen 13 'riskli birey' tespit edildi.