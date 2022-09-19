Rize Güneysu’da koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinden sevindiren haber: Genetik bulgu yok

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020'de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti.