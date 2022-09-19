Bursa'da korku dolu anlar! Tonlarca odun ve kömür yandı
Son dakika haberleri... Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki odun ve kömür depolama tesislerinde henüz belirlenemeyen sebeple bir yangın çıktı. Yangında tonlarca odun ve kömür yandı.
19.09.2022 09:09 - Son Güncelleme: 19.09.2022 09:09
Arabayatağı Mahallesi Ormanlar Caddesi'ndeki bir odun deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
TONLARCA ODUN VE KÖMÜR YANDI
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, yangında tonlarca odun ve kömür yandı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.