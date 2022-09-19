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Bursa'da korku dolu anlar! Tonlarca odun ve kömür yandı

Son dakika haberleri... Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki odun ve kömür depolama tesislerinde henüz belirlenemeyen sebeple bir yangın çıktı. Yangında tonlarca odun ve kömür yandı.

19.09.2022 09:09 - Son Güncelleme: 19.09.2022 09:09
Bursa’da korku dolu anlar! Tonlarca odun ve kömür yandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki odun ve kömür depolama tesislerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Bursa’da korku dolu anlar! Tonlarca odun ve kömür yandı

Arabayatağı Mahallesi Ormanlar Caddesi'ndeki bir odun deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Bursa’da korku dolu anlar! Tonlarca odun ve kömür yandı

Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki diğer odun deposuna sıçradı.

Bursa’da korku dolu anlar! Tonlarca odun ve kömür yandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa’da korku dolu anlar! Tonlarca odun ve kömür yandı

TONLARCA ODUN VE KÖMÜR YANDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, yangında tonlarca odun ve kömür yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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