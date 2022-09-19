Allah herkese böyle ölüm nasip etsin! Endonezyalı Taslimah Hoca Kur'an-ı Kerim okurken vefat etti
'Allah herkese böyle ölüm nasip etsin' dedirten olay Endonezya'da yaşandı. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Taslimah, Kur'an-ı Kerim tilaveti okurken hayatını kaybetti. Taslimah Hoca'nın okuduğu son ayet ise "Hepinizin ilâhı, tek ilâh olan Allah'tır." oldu.
19.09.2022 18:24 - Son Güncelleme: 19.09.2022 18:31
Endonezya'daki Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Ustadzah Taslimah, rutin sabah okumaları sırasında elindeki cüzden Bakara Suresi'nin tivaletini yapıyordu.
Kur'an-ı Kerim okuyan yaşlı kadın bir anda arkaya doğru düştü.
O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Taslimah'ın, Kur'an-ı Kerim tilaveti sırasında vefat ettiği öğrenildi.