Vav TV İzle
Haberler Yaşam Allah herkese böyle ölüm nasip etsin! Endonezyalı Taslimah Hoca Kur'an-ı Kerim okurken vefat etti

Allah herkese böyle ölüm nasip etsin! Endonezyalı Taslimah Hoca Kur'an-ı Kerim okurken vefat etti

'Allah herkese böyle ölüm nasip etsin' dedirten olay Endonezya'da yaşandı. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Taslimah, Kur'an-ı Kerim tilaveti okurken hayatını kaybetti. Taslimah Hoca'nın okuduğu son ayet ise "Hepinizin ilâhı, tek ilâh olan Allah'tır." oldu.

19.09.2022 18:24 - Son Güncelleme: 19.09.2022 18:31
Allah herkese böyle ölüm nasip etsin! Endonezyalı Taslimah Hoca Kur’an-ı Kerim okurken vefat etti

Endonezya'daki Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Ustadzah Taslimah, rutin sabah okumaları sırasında elindeki cüzden Bakara Suresi'nin tivaletini yapıyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Allah herkese böyle ölüm nasip etsin! Endonezyalı Taslimah Hoca Kur’an-ı Kerim okurken vefat etti

Kur'an-ı Kerim okuyan yaşlı kadın bir anda arkaya doğru düştü.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA | TIKLA İZLE

Allah herkese böyle ölüm nasip etsin! Endonezyalı Taslimah Hoca Kur’an-ı Kerim okurken vefat etti

O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Taslimah'ın, Kur'an-ı Kerim tilaveti sırasında vefat ettiği öğrenildi.

Allah herkese böyle ölüm nasip etsin! Endonezyalı Taslimah Hoca Kur’an-ı Kerim okurken vefat etti

OKUDUĞU SON AYET TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ
Taslimah'ın okuduğu son ayet ise, "Hepinizin ilâhı, tek ilâh olan Allah'tır." oldu.

Allah herkese böyle ölüm nasip etsin! Endonezyalı Taslimah Hoca Kur’an-ı Kerim okurken vefat etti
SON DAKİKA