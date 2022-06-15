Rize Ardeşen’de Fırtına Deresi’ne atlayan Hasan Gökmen Dedecan hayatını kaybetti! Ölüme atladığı anlar kamerada

Görüntülerde kaya üzerinde bir süre bekleyen gençlerin suya atladıkları, ardından da akıntıya kapılarak çırpındıkları görülüyor. Bir rafting tesisinin güvenlik kamera görüntülerinde ise suda sürüklenen gençleri görenlerin yaşadığı panik anları yer alıyor.