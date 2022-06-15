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Rize Ardeşen'de Fırtına Deresi'ne atlayan Hasan Gökmen Dedecan hayatını kaybetti! Ölüme atladığı anlar kamerada

Rize'nin Ardeşen ilçesinde debisi yükselen Fırtına Deresi'ne atlayan gençlerden Hasan Gökmen Dedecan (21) boğuldu, arkadaşı Halil İbrahim Bozkan (21) son anda kıyıya çıkmayı başardı. Gençlerin suya atladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
15.06.2022 14:09 - Son Güncelleme: 15.06.2022 14:45
Rize Ardeşen’de Fırtına Deresi’ne atlayan Hasan Gökmen Dedecan hayatını kaybetti! Ölüme atladığı anlar kamerada

Olay, önceki gün Ardeşen ilçesine bağlı Akkaya köyünde meydana geldi. Hasan Gökmen Dedecan ile arkadaşı Halil İbrahim Bozkan, serinlemek için Fırtına Deresi'ne girdi.

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Rize Ardeşen’de Fırtına Deresi’ne atlayan Hasan Gökmen Dedecan hayatını kaybetti! Ölüme atladığı anlar kamerada

Eriyen kar ve sağanak nedeniyle debisi yükselen dereye atlayan gençler, akıntı ile birlikte sürüklendi. Bozkan güçlükle kıyıya çıkarken, Dedecan suda çırpınmaya başladı.

Rize Ardeşen’de Fırtına Deresi’ne atlayan Hasan Gökmen Dedecan hayatını kaybetti! Ölüme atladığı anlar kamerada

Durumu fark edip, suya atlayan Rafting Milli Takım Antrenörü Aydın Aksoy, 1 kilometre sürüklenen Dedecan'ı kıyıya çıkarmayı başardı. İlk müdahalesi yapılan Dedecan, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dedecan, hastanede hayatını kaybetti.

Rize Ardeşen’de Fırtına Deresi’ne atlayan Hasan Gökmen Dedecan hayatını kaybetti! Ölüme atladığı anlar kamerada

Bu arada Hasan Gökmen Dedecan ile arkadaşı Halil İbrahim Bozkan'ın dereye atladıkları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rize Ardeşen’de Fırtına Deresi’ne atlayan Hasan Gökmen Dedecan hayatını kaybetti! Ölüme atladığı anlar kamerada

Görüntülerde kaya üzerinde bir süre bekleyen gençlerin suya atladıkları, ardından da akıntıya kapılarak çırpındıkları görülüyor. Bir rafting tesisinin güvenlik kamera görüntülerinde ise suda sürüklenen gençleri görenlerin yaşadığı panik anları yer alıyor.

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