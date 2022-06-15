Ölüm kuyusundaki cesetlere ulaşıldı! Denizli'deki vahşette kan donduran detaylar: Tiner dökerek yaktı! Katil doğru mu söylüyor?

"ALACAK VERECEK MESELESİ" DEDİ

Cinayeti itiraf eden Mustafa Akköse'nin Emniyet Müdürlüğü'nde cinayetle ilgili itirafları da kanı dondurdu. Cinayetin tüm detaylarını soğukkanlıca anlatan Mustafa Akköse uzaktan kuzeni olan Hasan Akköse'yi ve arkadaşı İsmail Yalçın'ı alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğünü ileri sürdü.