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Ölüm kuyusundaki cesetlere ulaşıldı! Denizli'deki vahşette kan donduran detaylar: Tiner dökerek yaktı! Katil doğru mu söylüyor?

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde öldürdükten sonra su kuyusuna atıldıkları ortaya çıkan İsmail Yalçın (17) ve Hasan Akköse (19) için başlatılan kazı çalışmalarından acı haber geldi. Cenazeler 32 saattin sonunda kuyudan çıkartıldı. Akköse'nin başından, Yalçın'ın ise sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edilirken, katil zanlısı Mustafa Akköse'nin olayın ardından minibüs kiralayıp 8 arkadaşına kuyuyu taşlattığı ortaya çıktı. Zanlının, benzin ve tiner dökerek kuyuyu ateşe verdiği, çok derin olan kuyuda yeterli oksijen bulunmaması nedeniyle cesetlerde yanık oluşmadığı belirtildi. 17 ve 19 yaşındaki iki gencin Mustafa Akköse'ye yüklü bir miktarda borcu olmadığı ihtimali konuşulurken gözler akrabalardan gelecek ifadelere ve açıklamaları çevrildi.

takvim.com.tr
AJANSLAR
15.06.2022 09:49 - Son Güncelleme: 15.06.2022 10:21
Ölüm kuyusundaki cesetlere ulaşıldı! Denizli’deki vahşette kan donduran detaylar: Tiner dökerek yaktı!

Denizli Serinhisar'da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve 4. günün sonunda ormanlık alanda Mustafa Akköse tarafından öldürülüp, Develi Mevkii'nde bulunan su kuyusuna atıldıkları ortaya çıkan iki gence 32 saatin sonunda ulaşıldı.

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Ölüm kuyusundaki cesetlere ulaşıldı! Denizli’deki vahşette kan donduran detaylar: Tiner dökerek yaktı!

Taş doldurularak kapatılan 30 metre derinliğindeki kuyuda 2 iş makinasıyla başlatılan kazı çalışmalarında, 26'cı metreye ulaşıldığında cesetlerin zarar görmemesi için çalışmalara itfaiye ekipleri kazma ve kürekle devam etti.

İtfaiye ekipleri kuyuya atılan taşları tek tek çıkarırken, 5 saat süren çalışması sonunda ilk gencin cesedine 03:30 sıralarında, diğer gencin cesedine ise 05:30'da ulaşıldı.

Ölüm kuyusundaki cesetlere ulaşıldı! Denizli’deki vahşette kan donduran detaylar: Tiner dökerek yaktı!

BİRİ BAŞINDAN DİĞERİ SIRTINDAN
Olay yerinde yapılan ilk incelemede Akköse'nin başından, Yalçın'ın ise sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölüm kuyusundaki cesetlere ulaşıldı! Denizli’deki vahşette kan donduran detaylar: Tiner dökerek yaktı!

"ALACAK VERECEK MESELESİ" DEDİ
Cinayeti itiraf eden Mustafa Akköse'nin Emniyet Müdürlüğü'nde cinayetle ilgili itirafları da kanı dondurdu. Cinayetin tüm detaylarını soğukkanlıca anlatan Mustafa Akköse uzaktan kuzeni olan Hasan Akköse'yi ve arkadaşı İsmail Yalçın'ı alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğünü ileri sürdü.

Ölüm kuyusundaki cesetlere ulaşıldı! Denizli’deki vahşette kan donduran detaylar: Tiner dökerek yaktı!

Mustafa Akköse ilk ifadesinde İsmail Yalçın (17) ve Hasan Akköse(19) ile ormanlık alana çıktıklarını, alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladıklarını, çıkan tartışmada arkadaşlarını av tüfeğiyle vurduktan sonra olay yerinden ayrıldığını söyledi.

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