Camide teravih namazı kılarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Sinop'ta Selahattin Özcan (69), camide teravih namazı kılarken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Özcan'ın kalp krizi geçirme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Fatih Camii imam hatibi Atilla Şentürk, "22 yıllık meslek hayatımda benzerine az rastlanır bir olayla karşılaştık." dedi.
20.04.2022 15:10 - Son Güncelleme: 20.04.2022 15:23
Türkeli ilçesindeki Fatih Camisi'nde, 16 Nisan'da teravih namazı kılan Selahattin Özcan, birden fenalaştı.
Fatih Camii imam hatibi Atilla Şentürk, "22 yıllık meslek hayatımda benzerine az rastlanır bir olayla karşılaştık. Kürsüden vaazımızı ederken bu gece cemaatimiz arasında merhum Selahattin abimiz de vardı. Selahattin abi cemaatimize eşlik etti, Allah gani gani rahmet eylesin. Bu gece ki vaazımız ölüm hakkındaydı, ölüme hazırlık hakkındaydı. Yalan dünyanın oyununa, eğlencesine kanmamak üzere vaazımızı ederken merhum Selahattin abimizle birkaç kez göz göze geldik.