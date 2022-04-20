RAMAZAN İMSAKİYE
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Camide teravih namazı kılarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Sinop'ta Selahattin Özcan (69), camide teravih namazı kılarken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Özcan'ın kalp krizi geçirme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Fatih Camii imam hatibi Atilla Şentürk, "22 yıllık meslek hayatımda benzerine az rastlanır bir olayla karşılaştık." dedi.

AJANSLAR
20.04.2022 15:10 - Son Güncelleme: 20.04.2022 15:23
Camide teravih namazı kılarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Türkeli ilçesindeki Fatih Camisi'nde, 16 Nisan'da teravih namazı kılan Selahattin Özcan, birden fenalaştı.

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Camide teravih namazı kılarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Secdeye kapanan Özcan, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Camide teravih namazı kılarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Camide teravih namazı kılarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Selahattin Özcan'ın camideki son anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Camide teravih namazı kılarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Fatih Camii imam hatibi Atilla Şentürk, "22 yıllık meslek hayatımda benzerine az rastlanır bir olayla karşılaştık. Kürsüden vaazımızı ederken bu gece cemaatimiz arasında merhum Selahattin abimiz de vardı. Selahattin abi cemaatimize eşlik etti, Allah gani gani rahmet eylesin. Bu gece ki vaazımız ölüm hakkındaydı, ölüme hazırlık hakkındaydı. Yalan dünyanın oyununa, eğlencesine kanmamak üzere vaazımızı ederken merhum Selahattin abimizle birkaç kez göz göze geldik.

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