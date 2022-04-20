Camide teravih namazı kılarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Fatih Camii imam hatibi Atilla Şentürk, "22 yıllık meslek hayatımda benzerine az rastlanır bir olayla karşılaştık. Kürsüden vaazımızı ederken bu gece cemaatimiz arasında merhum Selahattin abimiz de vardı. Selahattin abi cemaatimize eşlik etti, Allah gani gani rahmet eylesin. Bu gece ki vaazımız ölüm hakkındaydı, ölüme hazırlık hakkındaydı. Yalan dünyanın oyununa, eğlencesine kanmamak üzere vaazımızı ederken merhum Selahattin abimizle birkaç kez göz göze geldik.