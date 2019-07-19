Günlük burç yorumları – 19 Temmuz 2019 Cuma

BOĞA:

Özellikle erkek Boğa'lar için bir kadının desteği veya önderliği biraz rahatsız edici gelebilir bu konuda dikkatli olmalı ve eşit düzlemde düşünmelisiniz. Sevdiğinizden istediğiniz desteği almanıza rağmen, kendi aklınızı beğenen ve hareketlerinizden ödün vermeyen bir kişisiniz. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda özgürce davranacak ve düşüncelerinizi rahat bir şekilde herkese ifade edeceksiniz.