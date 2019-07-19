Günlük burç yorumları – 19 Temmuz 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Temmuz Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
İsteklerinizi gerçekleştirecek potansiyelinizin ortaya çıktığını kendiniz de hissedeceksiniz. Bu sebepten hayal ve hedeflerinizi büyük tutmanızda fayda var. Duygularınızı baskı altında tutarak isteklerinizi yerine getirmekte belli bir disiplin sağlamayı amaçlıyorsunuz. Bugün, sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Karamsarlığa kapılmazsanız, motive olup kafanızda hayalini kurduğunuz planları gerçekleştireceksiniz.
BOĞA:
Özellikle erkek Boğa'lar için bir kadının desteği veya önderliği biraz rahatsız edici gelebilir bu konuda dikkatli olmalı ve eşit düzlemde düşünmelisiniz. Sevdiğinizden istediğiniz desteği almanıza rağmen, kendi aklınızı beğenen ve hareketlerinizden ödün vermeyen bir kişisiniz. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda özgürce davranacak ve düşüncelerinizi rahat bir şekilde herkese ifade edeceksiniz.
İKİZLER:
Başardıklarınızın tadını çıkartın ve minnet enerjisinde olun. Pasif bekleme süreci ve planlama doğrultusunda hareket ederseniz yararlı olacaktır. Düşüncelerinizi hiçbir şekilde değiştirmek istemediğiniz için, sizi ikna etmeleri zor oluyor. Duygusal olmaktan çok, mantıksal davrandığınız için hatalarınızdan asgari bir şekilde zarara uğruyorsunuz. Atılımcı yönlerinizin ortaya çıktığı dönemlerden birini yaşıyorsunuz.
YENGEÇ:
Hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir, önemli olan ne istediğinizi bilmeniz ve düşüncenizi olumlu tutmanız. Öfkeli davranışların size zarar verdiğini biliyorsunuz fakat duygularınızı frenleyemediğiniz dönemler olabiliyor. Bugün, alıngan ve kuşkucu yönleriniz ön plana çıkabilir. Çevrenizdeki kişilerin duygularından etkilenmemelisiniz. Sadece kendinize güvenin.
ASLAN:
Tatil yapmak için çok uygun bir dönemdesiniz. Kalbinizin sizi götürdüğü yere gidin. Maddi konularda oldukça bereketli bir zaman geçireceksiniz.İçinizde kopan fırtınaları paylaşma konusunda kararsız kalıyorsunuz ve dinleyenlerin sizi anlamadıklarından şikayet ediyorsunuz. İçsel huzursuzluğunuzu yenmek zorundasınız. Sevdiklerinizden beklediğiniz haberleri alacak ve kısa yol seyahatleri yapacaksınız.