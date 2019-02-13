Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu nasıl kullanılır? İşte çörek otu ile zayıflama teknikleri
Çörek otu birbirinden farklı şekilde kullanılabilinecek bir besindir. Solunum hastalıklarından kansere birçok hastalığın düşmanı olan çörek otu, eski çağlardan beri modern tıbbın ve doğal tedavilerin göz bebeklerindendir. Peygamber Efendimizin dahi önerdiği çörek otunun faydalarını merak ediyor musunuz? Çörek otu ile zayıflamak isteyenler için gerekli bilgiler haberimizin detayında...
PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÖNERDİĞİ BESİN: ÇÖREK OTU
Her hastalığa iyi gelen çörek otunun tüm faydaları listelendi.
Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, çörek otunda onun için bir deva bulunmasın." [Buhârî, Tıbb 7; Müslim, Selam 89, (2215); Tirmizî, Tıbb 5, (2042), 22, (2071)]