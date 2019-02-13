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Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu nasıl kullanılır? İşte çörek otu ile zayıflama teknikleri

Çörek otu birbirinden farklı şekilde kullanılabilinecek bir besindir. Solunum hastalıklarından kansere birçok hastalığın düşmanı olan çörek otu, eski çağlardan beri modern tıbbın ve doğal tedavilerin göz bebeklerindendir. Peygamber Efendimizin dahi önerdiği çörek otunun faydalarını merak ediyor musunuz? Çörek otu ile zayıflamak isteyenler için gerekli bilgiler haberimizin detayında...

13.02.2019 14:25 - Son Güncelleme: 13.02.2019 14:25
Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu nasıl tüketilir? Çörek otu zayıflatır mı?

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÖNERDİĞİ BESİN: ÇÖREK OTU

Her hastalığa iyi gelen çörek otunun tüm faydaları listelendi.

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, çörek otunda onun için bir deva bulunmasın." [Buhârî, Tıbb 7; Müslim, Selam 89, (2215); Tirmizî, Tıbb 5, (2042), 22, (2071)]

Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu nasıl tüketilir? Çörek otu zayıflatır mı?

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Damar Hastalıklarını Önler

Damar hastalıklarını önleyen çörek otu, hazmı da kolaylaştırıyor. Sadece bununla kalmayan çörek otu mantar ve virüslere karşı öldürücü bir etkiye sahip.

Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu nasıl tüketilir? Çörek otu zayıflatır mı?

Alerjiyi Önler

Kan şekerini de düşüren çörek otu, solunum borusunu da genişletiyor. Alerjileri önleyen çörek otu, vücudun savunma sistemini dengelemeye de yarıyor.

Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu nasıl tüketilir? Çörek otu zayıflatır mı?

İdrar Söktürücüdür

Düzenli olarak çörek otu tüketen kimsede idrar söktürücü özelliği ile safraya da iyi geliyor. Yaraların çabuk iyileşmesini ve hücrelerin yenilenmesini hızlandırır.

Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu nasıl tüketilir? Çörek otu zayıflatır mı?

Astıma İyi Gelir

Sadece yetişkinler değil çocuklarda da etkileri olan çörek otu, özellikle sinir ve deri hastalıklarıyla birlikte astıma da iyi geliyor.

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