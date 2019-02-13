Sevgililer Günü hediyesi ne alınır? 2019 yılı 14 Şubat Sevgililer Günü
Sevgililer Günü için saatler kala çiftler de heyecanlı bekleyişe başladı. Özellikle kadınlar giyimden saça, makyajdan ayakkabıya Sevgililer Günü'ne özel hazırlanmaya başladı. Peki 14 Şubat'ın vazgeçilmez ritüellerinden biri olan Sevgililer Günü hediyesi olarak ne alınmalı? İşte hala ne alacağına karar veremeyenler için hediye seçenekleri…
13.02.2019 17:21
- Son Güncelleme: 13.02.2019 17:21
Sevgililer Günü hediyesi ne alınır? 2019 yılı 14 Şubat Sevgililer Günü
Kupa
Sevdiğinize özel hazırlanmış bir kupayı hediye olarak tercih edebilirsiniz. Kırmızı seviyorsa kırmızı rengi seçebilir, üzerine ismini ya da baş harfini yazdırabilirsiniz. İkinizin fotoğrafını kupaya bastırarak unutulamayacak bir anı da yaratabilirsiniz.
Sevgililer Günü hediyesi ne alınır? 2019 yılı 14 Şubat Sevgililer Günü
Fotoğraf baskısı
Fotoğraflarınızdan oluşan bir video hazırlayabilirsiniz. İkinizin de sevdiği bir şarkıyı fon müziği olarak tercih edebilirisiniz. Hem emek verilmiş hem de manevi değer taşıyan bir hediye olacak ve sevdiğinizi çok mutlu edecektir.
Sevgililer Günü hediyesi ne alınır? 2019 yılı 14 Şubat Sevgililer Günü
Etkinlik
İkiniz için bir etkinlik bileti satın alabilirsiniz. Örneğin bir konser, tiyatro ya da sinema filmi için yaptıracağınız rezervasyon hem önemli bir hediye olacak hem de birlikte keyifli vakit geçirmenizi sağlayacaktır.
Sevgililer Günü hediyesi ne alınır? 2019 yılı 14 Şubat Sevgililer Günü
Takı
Sevgilinizin istediği bir şey mutlaka vardır. Bir takı, ayakkabı ya da çanta vs. konuşurken bahsettiği bir ürünü hediye olarak alabilirsiniz. Böylece hem alacağınız hediyeyi beğenmeme korkusunu yaşamaz, hem ihtiyacı olan bir hediyeyi tercih ederek onu mutlu etmiş olursunuz.
Sevgililer Günü hediyesi ne alınır? 2019 yılı 14 Şubat Sevgililer Günü
Çiçek
Çiçekler kadınlar için her zaman ayrı bir değer taşır. Hiç hediye alamasınız bile bir buket gülü hediye olarak uzatmanız sevdiğiniz için ayrı bir mutluluk sağlar. Sadece gül değil sevdiği bir çiçek çeşidi varsa tercihinizi ondan yana da kullanabilirsiniz.