🐑RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI - SÖZLERİ! Komik, kurumsal, ciddi, yazılı, yazısız GİFli, hareketli, dualı bayram mesajları!
2022 Kurban Bayramı kutlama sözlerini sizler için bir araya getirdik. Bu özel ve anlamlı günde eşinize dostunuza, sevdiklerinize yollayacağınız güncel bayram mesajlarına mutlaka göz atın. Kurban Bayramı Cumartesi ve Salı günlerinde arasında kutlanacak, sevdiklerinize göndermeniz için en güzel bayram mesajlarını takvim.com.tr sitesi sizin için hazırladı. Kurban Bayramı için en güzel bayram mesajlarını sizin için biraraya getirdik, resimli ve kısa bayram mesajlarını sms'lerle sevdiklerinize atabilirsiniz. İşte 🐑RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI - SÖZLERİ! Komik, kurumsal, ciddi, yazılı, yazısız GİFli, hareketli, dualı bayram mesajları!
Milyonların beklediği Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. İslam alemi Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kurban Bayramı'nda tanıdıklarına, arkadaşlarına, sevdiklerine ve akrabalarına bayram mesajı göndermek isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı mesajları hakkında araştırma yapıyor. En güzel, kısa ve anlamlı Kurban Bayramı mesajlarını sizin için derledik. İşte 🐑RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI - SÖZLERİ! Komik, kurumsal, ciddi, yazılı, yazısız GİFli, hareketli, dualı bayram mesajları!
Anneye babaya sevgiliye en yeni kurban bayramı resimli mesajları
Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem bağlanamam. Bayramın kutlu olsun canım annem.
Gönlümün sultanı kalbimin tek sahibi güzel annem bayramın kutlu olsun… Seni çok ama çok seviyorum.
Canımdan öte canım annem seni çok seviyorum iyi ki varsın Allah daha nice bayramlar nasip etsin beraberce.
Anne seni çok seviyorum hani bazen sevgimi sana gösteremiyorumdur. Beni affet annem bayramın kutlu olsun.
Güneş kadar sıcak kar tanesi kadar berrak yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle bayramın kutlu olsun.
Her şeye değer senin sonsuz sevgin annem. Seni çok arıyorum çok özledim. Bayramın kutlu olsun biricik meleğim.
Bana tüm güzellikleri yaşatan varlık Kurban Bayramın kutlu olsun. Biricik evladın seni çok ama çok seviyorum.
Annem ne desem sana az gelir sen anlatılmazsın. Bayramın kutlu olsun. Seni dünyalar kadar seven biricik yavrun.
Bir anneyle yavrusu arasında kopan tek bağ göbek bağıdır. Sen benim canımsın. Nice sağlıklı güzel bayramlara…
Nur yüzlü kalbi çocukları için çarpan güzeller güzeli kadın seni çok ama çok seviyorum. Bayramını kutlarım biricik annem.
Güzeller güzeli canım annem sen bizim evimizin neşesisin Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bayramın kutlu olsun.
Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın bayramın kutlu olsun canım annem.
2022 KURBAN BAYRAMI WHATSAPP MESAJLARI
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek Kurban bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.
Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
Bayramın en güzeli aile ile geçen, en hayırlısı ibadetle dolandır. Kurban Bayramınızı hem güzel hem hayırlı geçirmeniz dileği ile!
-Büyük milletimize, İslam alemine, barışa ve dayanışmaya her günkünden daha çok ihtiyacı olan bütün insanlığa mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum."