Vav TV İzle
Haberler Yaşam Bursa’da dehşet! 59 yaşındaki adamı 3 bin lira için öldürmüşler!

Bursa’da dehşet! 59 yaşındaki adamı 3 bin lira için öldürmüşler!

Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Hurdalık deposu sahibi 59 yaşındaki Mustafa Yakut, 3 bin lira için 17 ve 20 yaşındaki şahıslar tarafından öldürüldü. Tutuklanan şüphelilerin hırsızlıktan kayıtları olduğu ortaya çıktı.

08.07.2022 17:11 - Son Güncelleme: 08.07.2022 17:11
Bursa’da dehşet! 59 yaşındaki adamı 3 bin lira için öldürmüşler!

Olay, dün akşam saatlerinde Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki hurda deposunda meydana geldi. Orhan Yakut, defalarca telefonla aramasına rağmen babasına ulaşamayınca polise haber verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bursa’da dehşet! 59 yaşındaki adamı 3 bin lira için öldürmüşler!

İhbar üzerine depoya giden polis ve sağlık ekipleri, iş yeri sahibi Mustafa Yakut'un hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekibinin kontrolünde vücudunda darp izleri ve başında yara bulunan Yakut'un öldüğü belirlendi.

Bursa’da dehşet! 59 yaşındaki adamı 3 bin lira için öldürmüşler!

Yakut'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bursa’da dehşet! 59 yaşındaki adamı 3 bin lira için öldürmüşler!

DEPOYA GELİP HURDA SATMIŞLAR
Eşini 2 yıl önce kaybeden, 5 çocuk babası Yakut'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 20 kişiyi sorguladı.

Bursa’da dehşet! 59 yaşındaki adamı 3 bin lira için öldürmüşler!

Ekipler, Yakut'un cansız bedeninin bulunmasından 12 saat önce R.Ö. ve Ferhat Tuna'nın depoya gelip, hurda sattığı bilgisine ulaştı. Kimlik bilgilerinden araç kiraladıkları belirlenen şüpheliler, araçtaki takip sistemiyle yakalandı.

SON DAKİKA