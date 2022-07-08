Bursa’da dehşet! 59 yaşındaki adamı 3 bin lira için öldürmüşler!
Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Hurdalık deposu sahibi 59 yaşındaki Mustafa Yakut, 3 bin lira için 17 ve 20 yaşındaki şahıslar tarafından öldürüldü. Tutuklanan şüphelilerin hırsızlıktan kayıtları olduğu ortaya çıktı.
08.07.2022 17:11 - Son Güncelleme: 08.07.2022 17:11
İhbar üzerine depoya giden polis ve sağlık ekipleri, iş yeri sahibi Mustafa Yakut'un hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekibinin kontrolünde vücudunda darp izleri ve başında yara bulunan Yakut'un öldüğü belirlendi.