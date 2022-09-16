Rennes-Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler: İrfan Can Kahveci için üzülüyorum!
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Rennes takımına karşı 2-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalayarak puanını 4'e çıkardı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları da maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, maçta harika bir gol atan İrfan Can Kahveci için de şok bir eleştiri geldi.
16.09.2022 11:19 - Son Güncelleme: 16.09.2022 11:19
EMRE BOL - DOĞRU KADRO MU?
Bir kere şunu söyleyeyim; sahaya çıkan 11 enteresandı! Her şeye rağmen Aykut Kocaman'ın yarı final oynadığı Benfica maçından sonra en cesur Fenerbahçe kadrosuydu.
İrfan Can şu haliyle sadece Süper Lig'de "yerli kontenjanından" oynar. Kalitesine hiçbir şey demiyorum, attığı gole de şapka çıkarılır. Lakin sert oyunun içerisinde hiç yok. Onun için gerçekten üzülüyorum. Fiziksel olarak bu kadar geri gitmesine...
Altay çok alternatifsiz kaldı. Bunun geri dönüşü sarı-lacivertliler için iyi olmuyor, olmayacak. Yediği goller de hatalıydı. Jesus'un alternatif kaleci belirlemesi Fenerbahçe'nin lehine olacak.