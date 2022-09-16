Rennes-Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler: İrfan Can Kahveci için üzülüyorum!

İrfan Can şu haliyle sadece Süper Lig'de "yerli kontenjanından" oynar. Kalitesine hiçbir şey demiyorum, attığı gole de şapka çıkarılır. Lakin sert oyunun içerisinde hiç yok. Onun için gerçekten üzülüyorum. Fiziksel olarak bu kadar geri gitmesine...