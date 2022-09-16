Vav TV İzle
Haberler Yaşam Boğazına demir parmaklık saplanan çocuğun mucize kurtuluşu

Boğazına demir parmaklık saplanan çocuğun mucize kurtuluşu

Bahçelievler'de sitenin etrafındaki korkuluklardan atlarken dengesini kaybederek düşen 9 yaşındaki Ahmet Daniç'in boğazına demir korkuluk saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, boğazındaki demir korkulukla hastaneye götürüldü. Ameliyatla demir parça çıkartılan Daniç, 2 gün boyunca yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. Baba Lokman Daniç, "Çocuğumuz ölümden döndü. Civardaki bütün binalarda bu şekilde korkuluklar var. Resmen mızrak gibi, çocuklar için ölüm tuzağı" dedi. Çocuğun kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
16.09.2022 09:53 - Son Güncelleme: 16.09.2022 10:00
Boğazına demir parmaklık saplanan çocuğun mucize kurtuluşu

Bahçelievler'de pazartesi günü saat 16.30'da meydana gelen olayda iddiaya göre, evlerinin karşısında arkadaşlarıyla oyun oynarken sitenin etrafındaki korkuluklardan atlamaya çalışan Ahmet Daniç, bir anda dengesini kaybetti. Düşen Daniç'in boğazına demir çubuk saplandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Boğazına demir parmaklık saplanan çocuğun mucize kurtuluşu

Çevredekiler çocuğu sabit tutarak ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri damar yolu açarak oksijen tüpü bağladı. İtfaiye ekipleri ise demir çubuğu kesip Daniç'i kurtardı. Daniç, boğazında demir parçasıyla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boğazına demir parmaklık saplanan çocuğun mucize kurtuluşu

Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından Daniç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gerçekleştirilen ameliyatla çocuğun boğazındaki demir parçası çıkartıldı. İki gün yoğun bakımda tedavi edilen Daniç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Boğazına demir parmaklık saplanan çocuğun mucize kurtuluşu

Çocuğun demir saplandıktan sonra kurtarılmaya çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Boğazına demir parmaklık saplanan çocuğun mucize kurtuluşu

"ALTTAN ÇOCUĞU TUTTUM, SARSINTI OLUNCA BAĞIRIYORDU"
Olay sırasında çocuğu yaklaşık yarım saat boyunca sabit tutmaya çalışan Yusuf Dağ, "Çocuk olduğu için psikolojim çok bozuldu. En ufak sarsıntı olduğu zaman çocuk bağırıyordu.

SON DAKİKA