Beylikdüzü’nde mekan sahibini kaçırıp çıplak video ile şantaj yapmışlardı! Çetenin evinde 1 milyonluk uyuşturucu madde çıktı
Son dakika haberleri... İstanbul Beylikdüzü'nde gece kulübü sahibi M.A.'yı kaçırıp çıplak videolarıyla şantaj yapan gaspçılar geötiğimiz gün film gibi bir operasyonla yakalanmıştı. Şüphelilerin mekana ellerinde uzun namlulu silahlarla girip M.A.'yı geldikleri aracın bagajına koyup kaçırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen uyuşturucu maddenin de 1 milyon liraya yakın bir değerinin olduğu belirtildi.
16.09.2022 11:18 - Son Güncelleme: 16.09.2022 11:25
Beylikdüzü'nde gece kulubü bulunan M.A., 16 Mayıs 2022 günü işyerine gelen silahlı kişilerce kaçırıldı. Avcılar'da bir otoparka götürülen M.A'ya işkence edildi.