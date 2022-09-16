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Beylikdüzü’nde mekan sahibini kaçırıp çıplak video ile şantaj yapmışlardı! Çetenin evinde 1 milyonluk uyuşturucu madde çıktı

Son dakika haberleri... İstanbul Beylikdüzü'nde gece kulübü sahibi M.A.'yı kaçırıp çıplak videolarıyla şantaj yapan gaspçılar geötiğimiz gün film gibi bir operasyonla yakalanmıştı. Şüphelilerin mekana ellerinde uzun namlulu silahlarla girip M.A.'yı geldikleri aracın bagajına koyup kaçırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen uyuşturucu maddenin de 1 milyon liraya yakın bir değerinin olduğu belirtildi.

16.09.2022 11:18 - Son Güncelleme: 16.09.2022 11:25
Beylikdüzü’nde mekan sahibini kaçırıp çıplak video ile şantaj yapmışlardı! Çetenin evinde 1 milyonluk uyuşturucu madde çıktı

Beylikdüzü'nde gece kulubü bulunan M.A., 16 Mayıs 2022 günü işyerine gelen silahlı kişilerce kaçırıldı. Avcılar'da bir otoparka götürülen M.A'ya işkence edildi.

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Beylikdüzü’nde mekan sahibini kaçırıp çıplak video ile şantaj yapmışlardı! Çetenin evinde 1 milyonluk uyuşturucu madde çıktı

M.A'nın çıplak görüntülerini çeken çete, görüntülerin yayılmaması karşılığında kendisinden gece kulübünü istedi. M.A'nın ağabeyi Y.A. ile buluşan çete üyeleri, Y.A'dan kardeşinin serbest kalması karşılığında 100 bin lira fidye talep etti.

Beylikdüzü’nde mekan sahibini kaçırıp çıplak video ile şantaj yapmışlardı! Çetenin evinde 1 milyonluk uyuşturucu madde çıktı

Çete üyeleri, buluşma yerinde Y.A'nın 9 bin lirasını, alyans, altın kolyesini ve saatini de gasp etti. Çete daha sonra da M.A'yı serbest bıraktı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan başvurunun ardından kamera görüntülerini inceledi.

Beylikdüzü’nde mekan sahibini kaçırıp çıplak video ile şantaj yapmışlardı! Çetenin evinde 1 milyonluk uyuşturucu madde çıktı

Yapılan uzun soluklu çalışmada ilk olarak Fesih E. (33) adlı gaspçı yakalandı ve tutuklandı.

Beylikdüzü’nde mekan sahibini kaçırıp çıplak video ile şantaj yapmışlardı! Çetenin evinde 1 milyonluk uyuşturucu madde çıktı

Suç kaydı olan Fesih E'nin yakalanmasının ardından çalışma sürerken bir işyerini kurşunlayan 15 suç kayıtlı Yakup E.(29) ve Fırat Ü.(20) gözaltına alındı. Aramalarda, kaleşnikof, 2 tabanca ve 12 mermi ele geçti. 2 kişi de çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

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