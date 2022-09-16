Beylikdüzü’nde mekan sahibini kaçırıp çıplak video ile şantaj yapmışlardı! Çetenin evinde 1 milyonluk uyuşturucu madde çıktı

Çete üyeleri, buluşma yerinde Y.A'nın 9 bin lirasını, alyans, altın kolyesini ve saatini de gasp etti. Çete daha sonra da M.A'yı serbest bıraktı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan başvurunun ardından kamera görüntülerini inceledi.