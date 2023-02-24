Remington Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazanan asil ve yedek talihliler
Takvim Gazetesi Remington Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe başvuranlar çekiliş sonuçları hakkında araştırmalara koyuldu. Bu kampanya MPİ'nin 20.10.2022 tarihli ve E-58259698-255.01.02-25889 sayılı izniyle düzenlenmiştir. Kazanan talihliler; Manchester United - Chelsea Maç Seyahati, İmzalı Manchester United Forması, Remington HG4000 Omniblade Precision Tıraş Makinesi, Remington AS8901 Hydraluxe Hacim Veren Hava Üflemeli Saç Şekillendirici, Remington AC8901 Hydraluxe Saç Kurutma Makinesi, Remington S8901 Hydraluxe Saç Düzleştirici kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
24.02.2023 06:56 - Son Güncelleme: 24.02.2023 06:56