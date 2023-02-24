Bu karede ilk gördüğünüz kendinize bile inkar ettiklerinizi açığa çıkarıyor! Sosyal medyayı karıştıra test içinizdeki gerçeği ifşa ediyor

Bu resimde ilk gördüğünüz manzara ise, bu anı yaşadığınız ve her zaman yeni maceralara açık olduğunuz anlamına gelir. Rutinden nefret ediyorsunuz ve aktivitelerinizi karıştırmayı seviyorsunuz, böylece iki gün üst üste aynı şeyi yapmak zorunda kalmıyorsunuz.

Gördüğünüz ilk şey ayın göz olduğu aşağı doğru bir yüz ise, bu sizin organize olmayı seven bir kişi olduğunuzu gösterir. Bir şeyleri planlamayı seviyorsunuz ve o gün veya sonraki günler için tam olarak ne yapacağınızı bildiğinizde kendinizi daha güvende hissediyorsunuz.