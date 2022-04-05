RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam Reklam Geldi büyük çekiliş kazananları belli oldu! Renault Beyaz Clio 2021, Lenovo 81wq002ttx, Xiaomi Redmi Note 10S...

Reklam Geldi büyük çekiliş kazananları belli oldu! Renault Beyaz Clio 2021, Lenovo 81wq002ttx, Xiaomi Redmi Note 10S...

Reklam Geldi büyük çekiliş kazananları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) 30.11.2021 tarihli izni ile yapılan kampanyada katılımcılar, Renault Beyaz Clio 2021, Lenovo 81wq002ttx IP3, Xiaomi Redmi Note 10S 64GB, Decathlon Bisiklet MTB ST 100 RR Grey ve 200 TL değerinde Carrefoursa hediye çeki ödüllerini kazandı. İşte Reklam Geldi İzle Kazan kampanyasında ödül kazanan asil ve yedek talihliler....

05.04.2022 07:00 - Son Güncelleme: 05.04.2022 07:00
Reklam Geldi büyük çekiliş kazananları belli oldu! Renault Beyaz Clio 2021, Lenovo 81wq002ttx, Xiaomi Redmi Note 10S...

RENAULT BEYAZ CLİO 2021 MODEL ASİL TALİHLİSİ

GALERİ DEVAM EDİYOR
Reklam Geldi büyük çekiliş kazananları belli oldu! Renault Beyaz Clio 2021, Lenovo 81wq002ttx, Xiaomi Redmi Note 10S...

LENOVO 81WQ002TTX IP3 ASİL TALİHLİLERİ

Reklam Geldi büyük çekiliş kazananları belli oldu! Renault Beyaz Clio 2021, Lenovo 81wq002ttx, Xiaomi Redmi Note 10S...

XİAOMİ REDMİ NOTE 10S 64GB 6 GB RAM ASİL TALİHLİLERİ

Reklam Geldi büyük çekiliş kazananları belli oldu! Renault Beyaz Clio 2021, Lenovo 81wq002ttx, Xiaomi Redmi Note 10S...

DECATHLON BİSİKLET MTB ST 100 RR GREY ASİL TALİHLİLERİ

Reklam Geldi büyük çekiliş kazananları belli oldu! Renault Beyaz Clio 2021, Lenovo 81wq002ttx, Xiaomi Redmi Note 10S...
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