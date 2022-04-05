Reklam Geldi büyük çekiliş kazananları belli oldu! Renault Beyaz Clio 2021, Lenovo 81wq002ttx, Xiaomi Redmi Note 10S...
Reklam Geldi büyük çekiliş kazananları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) 30.11.2021 tarihli izni ile yapılan kampanyada katılımcılar, Renault Beyaz Clio 2021, Lenovo 81wq002ttx IP3, Xiaomi Redmi Note 10S 64GB, Decathlon Bisiklet MTB ST 100 RR Grey ve 200 TL değerinde Carrefoursa hediye çeki ödüllerini kazandı. İşte Reklam Geldi İzle Kazan kampanyasında ödül kazanan asil ve yedek talihliler....
05.04.2022 07:00 - Son Güncelleme: 05.04.2022 07:00