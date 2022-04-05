RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenomenler ağız burun birbirine girdi! Abdüsselam Yılmaz gece kulübünde kavga etti! Şişeler havada uçuştu

Karaköy'de bir gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Masa, şişe ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları kameralara yansırken, mekandaki fenomenlerden Abdüsselam Yılmaz da aralarında olduğu 3'ü alnından yaralandı. Hastanede darp raporu alan fenomen Batuhan Şahin, emniyete giderek şikayetçi oldu.

05.04.2022 10:25 - Son Güncelleme: 05.04.2022 10:25
Fenomenler ağız burun birbirine girdi! Abdüsselam Yılmaz gece kulübünde kavga etti! Şişeler havada uçuştu

Olay, önceki hafta Cumartesi günü Beyoğlu Karaköy'deki bir gece kulübünde meydana geldi.

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Fenomenler ağız burun birbirine girdi! Abdüsselam Yılmaz gece kulübünde kavga etti! Şişeler havada uçuştu

Edinilen bilgiye göre aralarında Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin'in de olduğu sosyal medya fenomenleri, parti düzelendi.

Fenomenler ağız burun birbirine girdi! Abdüsselam Yılmaz gece kulübünde kavga etti! Şişeler havada uçuştu

Gecenin ilerleyen saatlerinde fenomenler arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı.

Fenomenler ağız burun birbirine girdi! Abdüsselam Yılmaz gece kulübünde kavga etti! Şişeler havada uçuştu

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu.

Fenomenler ağız burun birbirine girdi! Abdüsselam Yılmaz gece kulübünde kavga etti! Şişeler havada uçuştu

Kavga sonucunda Batuhan Şahin ve diğer iki fenomen genç aldığı darbelerle yaralanırken, hem içeride hem de dışarıda yaşanan kavga ise kameralara yansıdı.

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