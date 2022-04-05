Fenomenler ağız burun birbirine girdi! Abdüsselam Yılmaz gece kulübünde kavga etti! Şişeler havada uçuştu
Karaköy'de bir gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Masa, şişe ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları kameralara yansırken, mekandaki fenomenlerden Abdüsselam Yılmaz da aralarında olduğu 3'ü alnından yaralandı. Hastanede darp raporu alan fenomen Batuhan Şahin, emniyete giderek şikayetçi oldu.
05.04.2022 10:25 - Son Güncelleme: 05.04.2022 10:25
Edinilen bilgiye göre aralarında Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin'in de olduğu sosyal medya fenomenleri, parti düzelendi.
Kavga sonucunda Batuhan Şahin ve diğer iki fenomen genç aldığı darbelerle yaralanırken, hem içeride hem de dışarıda yaşanan kavga ise kameralara yansıdı.