RAMAZAN İMSAKİYE
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Aksaray'da öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınpederi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak yaraladı

Aksaray'a bağlı Yeşilova beldesinde Servet İpek (35), boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için gittiği evde kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay (59) ile kayınvalidesi Raziye Yeşilay'ı (59) av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Saldırgab damat kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

04.04.2022 17:51 - Son Güncelleme: 04.04.2022 18:22
Aksaray’da öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınpederi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak yaraladı

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşilova beldesinde meydana geldi.

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Aksaray’da öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınpederi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak yaraladı

Servet İpek, boşanma aşamasında olduğu, 10 yıllık eşi, 1 çocuğunun annesi Tuğba İpek ile konuşmak için kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay'ın evine gitti.

Aksaray’da öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınpederi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak yaraladı

KAYINPEDERİ VE KAYINVALİDESİNE ATEŞ AÇTI
Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Aksaray’da öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınpederi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak yaraladı

Kavga sırasında İpek, av tüfeğiyle Halil İbrahim Yeşilay ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay'a ateş açtı.

Aksaray’da öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınpederi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak yaraladı

Tüfekten çıkan saçmalar, Halil İbrahim Yeşilay'ın sol ayağı ve eline, Raziye Yeşilay'ın da sol eline isabet etti.

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