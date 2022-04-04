Aksaray'da öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınpederi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak yaraladı
Aksaray'a bağlı Yeşilova beldesinde Servet İpek (35), boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için gittiği evde kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay (59) ile kayınvalidesi Raziye Yeşilay'ı (59) av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Saldırgab damat kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
04.04.2022 17:51 - Son Güncelleme: 04.04.2022 18:22
Servet İpek, boşanma aşamasında olduğu, 10 yıllık eşi, 1 çocuğunun annesi Tuğba İpek ile konuşmak için kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay'ın evine gitti.
Kavga sırasında İpek, av tüfeğiyle Halil İbrahim Yeşilay ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay'a ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmalar, Halil İbrahim Yeşilay'ın sol ayağı ve eline, Raziye Yeşilay'ın da sol eline isabet etti.