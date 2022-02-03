Regaip Kandili mesajları! Cep telefonu kısa mesaj SMS ve Whatsapp kandil mesajları! Kısa, öz, resimli ve ayetli en yeni kandil mesajı
İslam dünyası her yıl özlemle beklediği kutsal üç ayların başlangıcı olan Regaip kandiline kavuşmanın sevincini yaşıyor. Bu önemli geceyle birlikte kutsal üç aylar başlamış olacak. Vatandaşların camilere akın ettiği bu gece ibadetlerle geçiriliyor. SMS veya WhatsApp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarından sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyen vatandaşlar resimli seçeneklere daha fazla ağırlık verecek. Kısa, öz, resimli ve ayetli en yeni kandil mesajı galerisini ücretsiz indirip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte Regaip Kandili en güzel anlamlı cep telefonu SMS mesajları ve Regaip Kandili kısa uzun güzel sözleri sayfamızda.
03.02.2022 15:57
- Son Güncelleme: 03.02.2022 15:57
Kandil mesajlarını resimli ve güzel sözleri sizlere hazırladık. Bugün ellerin semaya açıldığı, Yüce Allah'tan af dilendiği ve faziletlerle dolu Regaib Kandili. İşte 2022'nin ilk kandili olan Regaib Kandili için resimli kandil mesajları, Regaip kandili tebrik kartları ve kısa-uzun kandil mesajlarını derledik.
Faziletlerle dolu olan bu gece siz de sevdiklerinize Regaib Kandili mesajı yollayın, dualarında yer alın. Kur'an-ı kerim okunacak, tesbih çekilecek ve tövbe istiğfar edilecek bu gecede eşinizi dostunuza tüm sevdiklerinze yollayacağınız resimli regaib kandili mesajlarınız bizden. Facebook ya fa WhatsApp uyumlu en çok paylaşılan kandil mesajlarına birlikte göz atalım...