Kocaeli’de üvey babasının tacizine uğradığını söylemişti! Mahkemede şoke eden sözler: 15 yaşındaydım…

O zamandan beri bizim yanımızda kalır. Henüz 14 yaşlarındayken 7-8 kere evden kaçtığı için onu yurda verdim ve oradan da kaçtı. Kendisinin okuldan kaçtığını da biliyorum. Bu olaylar sebebiyle kendisine kızdığım için bana iftira atmaktadır. Ben 65 yaşındayım böyle bir şey olmamıştır" dedi.