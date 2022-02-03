Kocaeli’de üvey babasının tacizine uğradığını söylemişti! Mahkemede şoke eden sözler: 15 yaşındaydım…
Kocaeli'de 2019 yılında üvey babasının cinsel istismarına uğrayan 15 yaşındaki S.İ., mahkemede söyledikleriyle şoke etti. Duruşmada şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen mağdur S.İ., "Ben annemlerle kalıyordum ve aramızda anlaşmazlıklar oluyordu. Annemden şiddet gördüm ve bu sebeple 2019 yılında evden kaçarak kız arkadaşımın evine kalmaya gittim. eve gidersem beni döver mi diye tereddüt ettim. Bu yüzden böyle bir yalan söyledim'' açıklamasında bulundu.
Olay, 2019 tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. İddialara göre, üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığını ileri süren 15 yaşındaki S.İ., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine üvey baba T.İ.'nin (65) ifadesine başvuruldu. T.İ., polis merkezindeki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
''BANA KIZGIN OLDUĞU İÇİN İFTİRA ATITOR''
Hakkında "cinsel istismar" suçundan dava açılan T.İ.'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık T.İ. ve S.İ.'nin annesi S.İ. katılırken, şuan 18 yaşında olan genç kız S.İ. ise AGO'dan (Adli Görüşme Odaları) duruşmaya katıldı. Savunma yapan T.İ., "S.İ. benim üvey kızımdır. Henüz kendisi 2 yaşlarındayken annesi ile evlendim.
''EŞİMİN KIZIMA BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINA İNANMIYORUM''
17 yıldır T.İ. ile evli olduğunu söyleyen anne S.İ., "Ben T.İ. ile evlendiğimde çocuklarımı yanıma almak istediğimde eşim bunu kabul etti. Eşimin kızıma böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Kızım S.İ.'yi okula gönderiyorduk ama kendisi okuldan kaçıyordu ve geç saatlere kadar eve gelmiyordu.