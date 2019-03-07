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Regaip Kandili en güzel anlamlı cep telefonu SMS mesajları - Regaip Kandili kısa uzun güzel sözler

İslam dünyası her yıl özlemle beklediği kutsal üç ayların başlangıcı olan Regaip kandiline kavuşmanın sevincini yaşıyor. Bu önemli geceyle birlikte kutsal üç aylar başlamış olacak. Vatandaşların camilere akın ettiği bu gece ibadetlerle geçiriliyor. Regaip Kandili resimli mesajlarına vatandaşlar yoğun olarak ilgi gösteriyor. İşte Regaip Kandili en güzel anlamlı cep telefonu SMS mesajları ve Regaip Kandili kısa uzun güzel sözlerleri sayfamızda

07.03.2019 13:45 - Son Güncelleme: 07.03.2019 13:54
Regaip Kandili en güzel anlamlı cep telefonu SMS mesajları - Regaip Kandili kısa uzun güzel sözler

Kandil mesajlarını resimli ve güzel sözleri sizlere hazırladık. Bugün ellerin semaya açıldığı, Yüce Allah'tan af dilendiği ve faziletlerle dolu Regaib Kandili. İşte 2019'un ilk kandili olan Regaib Kandili için resimli kandil mesajları, Regaip kandili tebrik kartları ve kısa-uzun kandil mesajlarını derledik.

Regaip Kandili en güzel anlamlı cep telefonu SMS mesajları - Regaip Kandili kısa uzun güzel sözler

KANDİL MESAJLARI 2019

Faziletlerle dolu olan bu gece siz de sevdiklerinize Regaib Kandili mesajı yollayın, dualarında yer alın. Kur'an-ı kerim okunacak, tesbih çekilecek ve tövbe istiğfar edilecek bu gecede eşinizi dostunuza tüm sevdiklerinze yollayacağınız resimli regaib kandili mesajlarınız bizden. Facebook ya fa WhatsApp uyumlu en çok paylaşılan kandil mesajlarına birlikte göz atalım...

Regaip Kandili en güzel anlamlı cep telefonu SMS mesajları - Regaip Kandili kısa uzun güzel sözler

*Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Regaip Kandili en güzel anlamlı cep telefonu SMS mesajları - Regaip Kandili kısa uzun güzel sözler

*Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili en güzel anlamlı cep telefonu SMS mesajları - Regaip Kandili kısa uzun güzel sözler

*Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... Regaip kandiliniz kutlu olsun

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