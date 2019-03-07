Regaip Kandili en güzel anlamlı cep telefonu SMS mesajları - Regaip Kandili kısa uzun güzel sözler

KANDİL MESAJLARI 2019

Faziletlerle dolu olan bu gece siz de sevdiklerinize Regaib Kandili mesajı yollayın, dualarında yer alın. Kur'an-ı kerim okunacak, tesbih çekilecek ve tövbe istiğfar edilecek bu gecede eşinizi dostunuza tüm sevdiklerinze yollayacağınız resimli regaib kandili mesajlarınız bizden. Facebook ya fa WhatsApp uyumlu en çok paylaşılan kandil mesajlarına birlikte göz atalım...