Regaip Kandili en güzel anlamlı cep telefonu SMS mesajları - Regaip Kandili kısa uzun güzel sözler
İslam dünyası her yıl özlemle beklediği kutsal üç ayların başlangıcı olan Regaip kandiline kavuşmanın sevincini yaşıyor. Bu önemli geceyle birlikte kutsal üç aylar başlamış olacak. Vatandaşların camilere akın ettiği bu gece ibadetlerle geçiriliyor. Regaip Kandili resimli mesajlarına vatandaşlar yoğun olarak ilgi gösteriyor. İşte Regaip Kandili en güzel anlamlı cep telefonu SMS mesajları ve Regaip Kandili kısa uzun güzel sözlerleri sayfamızda
07.03.2019 13:45
- Son Güncelleme: 07.03.2019 13:54
Kandil mesajlarını resimli ve güzel sözleri sizlere hazırladık. Bugün ellerin semaya açıldığı, Yüce Allah'tan af dilendiği ve faziletlerle dolu Regaib Kandili. İşte 2019'un ilk kandili olan Regaib Kandili için resimli kandil mesajları, Regaip kandili tebrik kartları ve kısa-uzun kandil mesajlarını derledik.
KANDİL MESAJLARI 2019
Faziletlerle dolu olan bu gece siz de sevdiklerinize Regaib Kandili mesajı yollayın, dualarında yer alın. Kur'an-ı kerim okunacak, tesbih çekilecek ve tövbe istiğfar edilecek bu gecede eşinizi dostunuza tüm sevdiklerinze yollayacağınız resimli regaib kandili mesajlarınız bizden. Facebook ya fa WhatsApp uyumlu en çok paylaşılan kandil mesajlarına birlikte göz atalım...
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