Kadınlar günü 8 Mart mesajları ne yazılır sözler 8 Mart Kadınlar günü Whatsapp cep telefonu mesajı

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Kadınların ekonomik ve toplumsal yönden eşit bulunduğunun altının çizildiği 8 Mart Dünya kadınlar günü aslına bakarsak bir mücadele günü. Hanımın hayatın her alanında olduğunu ve asla geri planda kalmayacağının ispatı. Dünyada ilk kere 1921 senesinde kutlanan kadınlar Günü ülkemizde de 8 Mart'ta kutlanıyor. Bu özel ve anlamlı günü daha da unutulmaz kılmak için başta eşiniz ve anneniz olmak üzere tüm hanımlara resimli kadınlar günü mesajları yollayabilir onları mutlu edebilirsiniz. Kadınlar günü 8 Mart mesajları ne yazılır, en güzel sözler 8 Mart Kadınlar günü Whatsapp cep telefonu mesajı haberimizde
8 Mart Dünya Kadınlar Günü büyük bir heyecanla bekleniyor. Kadınlar Günü'ne özel cep telefonu Whatsapp mesajlarını sizler için derledik. Kadınlar günü 8 Mart mesajları ne yazılır? Detaylar haberimizde. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse; Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır.
8 MART KADINLAR GÜNÜ GÜZEL SÖZLERİ
Müminler için en güzel örnek Sevgili Peygamberimizdir. O, hanımlara karşı daima sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayış göstermiş, bırakın dövmeyi; hanımlara karşı hiçbir zaman kaba davranmamış; hep güler yüzlü olmuştur. Dolayısıyla Peygamberimizin hanımlara karşı gösterdiği bu tavır, hepimiz için örnek olmalıdır. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum.
Korkmadan sokakta yürüyebildiginiz, cinsiyetinizden dolayı kendinizi kanıtlamak zorunda olmadığınız, saygı gördüğünüz daha iyi bir dünyada olmanız dileğiyle...Her zorluğun üstesinden gelen, kendine inanan, savaşan, sen yapamazsinlarin üzerine giden tüm kadınların KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN! Değerinizin farkında olun, siz özel varliklarsiniz.
Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hayallerinizin boş çıkmaması ümidiyle, kadınlar gününüz kutlu olsun.
Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.