Kadınlar günü 8 Mart mesajları ne yazılır sözler 8 Mart Kadınlar günü Whatsapp cep telefonu mesajı

8 MART KADINLAR GÜNÜ GÜZEL SÖZLERİ

Müminler için en güzel örnek Sevgili Peygamberimizdir. O, hanımlara karşı daima sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayış göstermiş, bırakın dövmeyi; hanımlara karşı hiçbir zaman kaba davranmamış; hep güler yüzlü olmuştur. Dolayısıyla Peygamberimizin hanımlara karşı gösterdiği bu tavır, hepimiz için örnek olmalıdır. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum.