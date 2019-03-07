Onların mesleklerini duyan şaşırıyor! İşte İstanbul metrosunun kadın makinistleri

"Yeterli kabiliyeti gördükten sonra aracı teslim ediyorlar"

Metro İstanbul'da çalışan kadın makinistlerden Birgül Ada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıldır makinistlik yaptığını söyledi.

Mesleğini severek yaptığını belirten Ada, "Daha önce makinist olmayı düşünmüyordum. Hayatımda ilk defa treni, üniversiteye gittiğim zaman Amasya'da gördüm. Orada nostaljik trenler vardı merkezde. O zaman aklımda böyle bir meslek yoktu. Tesadüfen böyle bir meslek sahibi oldum. Böyle bir iş açıldığını, alım olduğunu duydum ve başvurdum. Okul mezuniyetim buna elverdiği için başvurdum, onlar da taleplerimi kabul etti." diye konuştu.