Onların mesleklerini duyan şaşırıyor! İşte İstanbul metrosunun kadın makinistleri
İstanbul metrosunda görev yapan 10 kadın makinist, her gün milyonlarca İstanbulluya hizmet veriyor. Yaptıkları mesleğin zor ama bir o kadar da eğlenceli olduğunu aktaran makinistler,"Özveri isteyen bir meslek. Çok büyük sorumlulukları olan bir meslek. İnsan canı bize emanet ediliyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.
İstanbul metrosunda görevli kadın makinistler, her gün erkek meslektaşlarıyla milyonlarca İstanbulluya hizmet veriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şirketi Metro İstanbul'da, kadın makinistler M1 ve M3 hatlarında her gün tren kullanıyor.
Metro İstanbul'da 27 yıl çalıştıktan sonra emekli olan ilk kadın makinistin ardından şu anda 10 kadın makinist görev yapıyor.
Çalışan kadın makinistler arasında ilki 9 Şubat 1994'te, en yenisi ise 1 Ağustos 2018'de işe başladı.
Erkek meslektaşları gibi vardiya usulü çalışan kadın makinistlerden en büyüğü 47, en genci ise 31 yaşında.
"Yeterli kabiliyeti gördükten sonra aracı teslim ediyorlar"
Metro İstanbul'da çalışan kadın makinistlerden Birgül Ada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıldır makinistlik yaptığını söyledi.
Mesleğini severek yaptığını belirten Ada, "Daha önce makinist olmayı düşünmüyordum. Hayatımda ilk defa treni, üniversiteye gittiğim zaman Amasya'da gördüm. Orada nostaljik trenler vardı merkezde. O zaman aklımda böyle bir meslek yoktu. Tesadüfen böyle bir meslek sahibi oldum. Böyle bir iş açıldığını, alım olduğunu duydum ve başvurdum. Okul mezuniyetim buna elverdiği için başvurdum, onlar da taleplerimi kabul etti." diye konuştu.
Ada, mesleğe başlamadan önce 4 ay eğitim aldıklarını belirterek, "Psikoteknik ve araç kullanma ile ilgili eğitimler veriliyor. Bunlarla ilgili sınavlar yapılıyor ve bu sınavları geçerseniz bu araçları sürmeye hak kazanırsınız. Onun haricinde makinist yanında yedek makinist olarak araç kullanıyorsunuz. Yeterli kabiliyeti gördükten sonra aracı teslim ediyorlar." dedi.
"Gözünüzün sürekli sinyallerde, hatta ve yolda olması gerekiyor"
Makinistliğin yoğun dikkat gerektiren bir meslek olduğuna vurgu yapan Birgül Ada, "Bu meslek, işine saygı, disiplin isteyen bir iş. Yemenize, içmenize, uykunuza dikkat etmenizi isteyen bir iş. Milyonlarca yolcu taşıyoruz. Bunun bilinci içerisinde olarak her şeyimize dikkat etmek zorundayız. Çok zinde olmak zorundayız. Gözünüzün sürekli sinyallerde, hatta ve yolda olması gerekiyor." diye konuştu