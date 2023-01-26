Gübrenin içinde kadın cesedi çıkmıştı! Gözaltına alındılar

"Traktörle gübreyi dağıtmaya başladım. Sağ tarafı bitirdim. Bir şey gördüğümü fark ettim. Traktöre bağlı kepçeyle gübreyi kaldırdım, ceset meydana çıktı. Sonra panik olduk, hemen ekiplere haber verdik. Jandarma ve savcı geldi, olay meydana çıktı. Gübreyi Orhangazi'den aldık, her sene aynı kişiden gübre alırız. Zeytin hasadı bittikten sonra gübre sezonu başlar. "