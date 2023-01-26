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Haberler Yaşam Bu görüntüleri sadece orada görebilirsiniz! Mecliste, pazarda, sokakta yer Rusya ! Sosyal medya bu karelerle yıkıldı

Bu görüntüleri sadece orada görebilirsiniz! Mecliste, pazarda, sokakta yer Rusya ! Sosyal medya bu karelerle yıkıldı

Rusya'nın ne kadar ilginç bir ülke olduğu malumunuz. 150 milyonluk ülkeden sosyal medya üzerinden yayılan yayılan bu görüntüler bu cümlenin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Bu ilginç görüntülere rastlayacağınız yer sadece Rusya sokakları değil. Rus Parlamentosu'nda çekilen bu görüntüler dünyayı şaşkına çevirdi. İşte Rusya'da çekilen birbirinden ilginç ve komik o görüntüler.

26.01.2023 12:48 - Son Güncelleme: 26.01.2023 12:49
Bu görüntüleri sadece orada görebilirsiniz! Mecliste, pazarda, sokakta yer Rusya ! Sosyal medya bu karelerle yıkıldı

Dünyanın en acayip görüntülerinin çekildiği yerlerden biri Rusya. Günlük hayattan öyle fotoğraflar geliyor ki, gerçek olup olmadıklarını bile anlamak oldukça güç.

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Bu görüntüleri sadece orada görebilirsiniz! Mecliste, pazarda, sokakta yer Rusya ! Sosyal medya bu karelerle yıkıldı

Rusların dünyanın ne kadar ilginç insanlar oldukları malumunuz.

Bu görüntüleri sadece orada görebilirsiniz! Mecliste, pazarda, sokakta yer Rusya ! Sosyal medya bu karelerle yıkıldı

Soğuk ülkenin ilginç insanları internet dünyasında epey ünlü.

Bu görüntüleri sadece orada görebilirsiniz! Mecliste, pazarda, sokakta yer Rusya ! Sosyal medya bu karelerle yıkıldı

Mecliste, sokakta, çarşıda, pazarda! Yani görebileceğiniz her yerde ilginç manzaralar oluşturuyorlar.

Bu görüntüleri sadece orada görebilirsiniz! Mecliste, pazarda, sokakta yer Rusya ! Sosyal medya bu karelerle yıkıldı

Her yaptıkları da ayrı bir olay oluyor.

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