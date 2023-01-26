Bu görüntüleri sadece orada görebilirsiniz! Mecliste, pazarda, sokakta yer Rusya ! Sosyal medya bu karelerle yıkıldı
Rusya'nın ne kadar ilginç bir ülke olduğu malumunuz. 150 milyonluk ülkeden sosyal medya üzerinden yayılan yayılan bu görüntüler bu cümlenin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Bu ilginç görüntülere rastlayacağınız yer sadece Rusya sokakları değil. Rus Parlamentosu'nda çekilen bu görüntüler dünyayı şaşkına çevirdi. İşte Rusya'da çekilen birbirinden ilginç ve komik o görüntüler.
26.01.2023 12:48 - Son Güncelleme: 26.01.2023 12:49