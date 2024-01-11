Regaib Kandili yurdun dört bir yanında dualarla idrak edildi! Eller Filistin için semaya açıldı

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç aylar''ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İstanbul ve yurdun dört bir yanında camilerde idrak edildi. Kandil programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camilere akın eden vatandaşlar ellerini semaya Filistin halkı için açtı. Program kapsamında okunan Mevlid-i Şerif'e ve ilahilere eşlik eden müminler üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ni yatsı namazına kadar dualarla idrak etti. İşte kare kare o anlar...