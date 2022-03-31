Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı! İlk teravihi yarın kılınacak
İstanbul camilerinde Ramazan hazırlıkları başladı. Camilerin minarelerini süsleyen mahyalar bazı camilerde yakıldı. Taksim Camii ile Ayasofya Camii'nde iki minare arasına 'La İlahe İllallah' yazılı mahyalar asıldı. Öte yandan Ramazan ayının ilk teravihi yarın ülke genelindeki 90 bin camide cemaatle kılınacak.
31.03.2022 09:39 - Son Güncelleme: 31.03.2022 09:39
İstanbul camilerinde Ramazan hazırlıkları başladı. Camilerin minarelerini süsleyen mahyalar bazı camilerde yakıldı.
İstanbul'da saat 20.57'de kılınacak ramazanın ilk teravihi, Ankara'da saat 20.39'da, İzmir'de saat 20.59'da, Bursa'da saat 20.55'te eda edilecek.