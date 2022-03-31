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Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı! İlk teravihi yarın kılınacak

İstanbul camilerinde Ramazan hazırlıkları başladı. Camilerin minarelerini süsleyen mahyalar bazı camilerde yakıldı. Taksim Camii ile Ayasofya Camii'nde iki minare arasına 'La İlahe İllallah' yazılı mahyalar asıldı. Öte yandan Ramazan ayının ilk teravihi yarın ülke genelindeki 90 bin camide cemaatle kılınacak.

31.03.2022 09:39 - Son Güncelleme: 31.03.2022 09:39
Ramazan’ın habercisi mahyalar yakıldı! İlk teravihi yarın kılınacak

İstanbul camilerinde Ramazan hazırlıkları başladı. Camilerin minarelerini süsleyen mahyalar bazı camilerde yakıldı.

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Ramazan’ın habercisi mahyalar yakıldı! İlk teravihi yarın kılınacak

Taksim Camii ile Ayasofya Camii'nde iki minare arasına 'La İlahe İllallah' yazılı mahyalar asıldı.

Ramazan’ın habercisi mahyalar yakıldı! İlk teravihi yarın kılınacak

RAMAZAN AYININ İLK TERAVİHİ YARIN KILINACAK
Ramazan ayının ilk teravihi yarın ülke genelindeki 90 bin camide cemaatle kılınacak.

Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında teravihler son iki sene cami ve mescitlerde kılınamadı.

Ramazan’ın habercisi mahyalar yakıldı! İlk teravihi yarın kılınacak

Yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, beş vakit namazlarında olduğu gibi teravihlerin de normal saf düzeninde camilerde cemaatle eda edileceğini söyledi. Böylece cami ve mescitler, yarın yeniden teravihte cemaatle buluşacak.

Ramazan’ın habercisi mahyalar yakıldı! İlk teravihi yarın kılınacak

Ramazanda bütün irşad faaliyetlerinin yüz yüze yapılacağı camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan temizlik ve maske kullanımı tedbirleri uygulanmaya devam edilecek.

Ramazan’ın habercisi mahyalar yakıldı! İlk teravihi yarın kılınacak

İLK TERAVİH HAKKARİ'DE KILINACAK
Türkiye'de ramazanın birinci günü ilk teravih Hakkari'de saat 19.51'de, son teravih ise Edirne'de saat 21.08'de kılınacak.

Ramazan’ın habercisi mahyalar yakıldı! İlk teravihi yarın kılınacak

İstanbul'da saat 20.57'de kılınacak ramazanın ilk teravihi, Ankara'da saat 20.39'da, İzmir'de saat 20.59'da, Bursa'da saat 20.55'te eda edilecek.

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