Ramazan’ın habercisi mahyalar yakıldı! İlk teravihi yarın kılınacak

Yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, beş vakit namazlarında olduğu gibi teravihlerin de normal saf düzeninde camilerde cemaatle eda edileceğini söyledi. Böylece cami ve mescitler, yarın yeniden teravihte cemaatle buluşacak.