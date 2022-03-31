Edirne'deki katliamda şok detaylar! 10 mermi ve kanlı bezler...
Son dakika haberine göre Edirne'de yaşanan vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 4 kişilik aile katliamında gözaltına alınan 2 şüpheliden, 1'i tutuklandı. Çorlu'da yakalanan şüphelinin evinde 2 silah ve kanlı bezler bulundu. İddiaya göre Güner ailesinin evine giren şahıslar, kendilerine engel olmaya çalışan aile fertlerini 10 mermi ile tek tek öldürdü.
Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde ateşli silahlar ile öldürülen 4 kişilik ailenin faiilerinin bulunmasına yönelik yapılan çalışmada 2 şüpheli tespit edilmişti. Şüphelilerden biri olayın yaşandığı köyde diğeri ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanmıştı.
Şahsın Çorlu ilçesindeki evinde yapılan aramalarda kanlı bez ve 2 silah ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şahıs, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, köye hiç gitmediğini ve olayla hiç ilgisinin olmadığını ifade etmesine karşılık, yapılan araştırmalar sonucunda şahsın Elmalı köyüne uğradığı öğrenildi. Ayrıca olay günü B.E.'nin motosiklet ile Uzunköprü ilçesinden Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine giderken görüldüğü öğrenildi.
SÜT GETİRMEYİNCE ORTAYA ÇIKTI
Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, salı günü kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi.
Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet ve Filiz Güner çifti ile oğulları Anıl'ın başından, Mehmet Güner'in ise omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi.