Ramazan'da susuzluğa iyi gelen besinler nelerdir? İşte sahurda tüketmeniz gereken faydalı besinler

11 ayın sultanı Ramazan geldi. Bu gece oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar ilk sahuruna kalkacak. Peki Ramazan'da beslenme konusu nasıl olmalıdır? Uzmanlardan peş peşe gelen açıklamalara göre özellikle kefir, Ramazan ayı boyunca tüketilmesi gereken besinlerin başında geliyor. Oruç tutacakların sıkça sorduğu sorular arasında "Sahur ve iftarda neler yemeliyiz? Hangi besinlerden uzak durmalıyız? Sahurda hangi besinleri tüketirsek susamayız? İftarda nasıl beslenmeliyiz?" başta geliyor. İşte Ramazan ayı boyunca sağlığınız için faydalı olacak besinler...

05.05.2019 17:51 - Son Güncelleme: 05.05.2019 18:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





