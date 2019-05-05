Ramazan'da susuzluğa iyi gelen besinler nelerdir? İşte sahurda tüketmeniz gereken faydalı besinler
11 ayın sultanı Ramazan geldi. Bu gece oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar ilk sahuruna kalkacak. Peki Ramazan'da beslenme konusu nasıl olmalıdır? Uzmanlardan peş peşe gelen açıklamalara göre özellikle kefir, Ramazan ayı boyunca tüketilmesi gereken besinlerin başında geliyor. Oruç tutacakların sıkça sorduğu sorular arasında "Sahur ve iftarda neler yemeliyiz? Hangi besinlerden uzak durmalıyız? Sahurda hangi besinleri tüketirsek susamayız? İftarda nasıl beslenmeliyiz?" başta geliyor. İşte Ramazan ayı boyunca sağlığınız için faydalı olacak besinler...
- Vitamin ve mineral bakımından zengin olan; kiraz, kayısı, çilek ve erik gibi meyveler oruç saatlerinde yaşanan susuzluğa iyi gelir. Bu meyvelerden yapılan komposto soğuk tüketildiğinde vücudun günlük su ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Uzmanlar, bu meyvelerden yapılan kompostonun iftar ve sahurda birer kase tüketilmesi öneriyor.
SAHURDA İKİ BARDAK KEFİR İÇERSENİZ...
Bir süt ürünü olan kefir, süt asidi ve alkol fermantasyonu yardımı ile yapılır. İçeriğinde sütün bütün mineral ve vitaminlerini barındıran kefir, ancak süte oranla daha az bakteri içerir. İnsan sağlığına birçok faydası plan kefir özellikle Ramazan aylarında uzmanların susuzluğa karşı tüketilmesini tavsiye ettiği besinlerin başında gelir.