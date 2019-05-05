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Çıtır ve lezzetli fırında makarna nasıl yapılır?

Hem sağlıklı hem de lezzetli olan fırında makarna için güzel bir tarif paylaştık. Böylece kolayca hazırlanan fırında makarna menünüz ile sevdiklerinize lezzetli ve güzel bir sunum yapabilirsiniz.

05.05.2019 17:02 - Son Güncelleme: 05.05.2019 17:02
Çıtır ve lezzetli fırında makarna nasıl yapılır?

Makarna çok sevilen yemeklerden biridir. Sıkça pişirilen makarnanın farklı tarifleri de vardır. Fırında makarna kaşar ile pişirildiğinde harika bir lezzete dönüşür.

Çıtır ve lezzetli fırında makarna nasıl yapılır?

Hem sağlıklı hem de lezzetli olan fırında makarna için güzel bir tarif paylaştık. Böylece kolayca hazırlanan fırında makarna menünüz ile sevdiklerinize lezzetli ve güzel bir sunum yapabilirsiniz.

Çıtır ve lezzetli fırında makarna nasıl yapılır?

Bir makarnayı M.Ö. 1700 yıllarında Çinlilerin yaptığı bilinmektedir. 15. Ve 16. yüzyılda Saray ve İstanbul mutfağında dönemin makarnası olarak görülen erişte, tutmaç ve mantının bol bol tüketildiği görülmektedir. Bol yumurta ile yoğrulan erişte hamuru yazın yapılıp kesilmiş, kurutulduktan sonra bez torbalarda kışın tüketilmek üzere serin ve kuru taş odalarda saklanmıştır.

Çıtır ve lezzetli fırında makarna nasıl yapılır?

18. ve 19. Yüzyılda yurtdışından gelenler İtalyan makarnasının tanınmasını sağlamıştır. İlk makarna fabrikası 1920'li yıllarda açılmıştır. 1844 yılında Mehmet Kamil'in yazdığı "Aşçıların Sığınağı" adlı eserde düdük makarnasıyla yapılan makaronya tarifini görmekteyiz.

Çıtır ve lezzetli fırında makarna nasıl yapılır?

1830 yılında halkın makarna ihtiyacını karşılamak amacıyla Ahmet Paşa'nın Selimiye Kışlası'nda makarna fabrikası kurulmuştur. Burada üretilen makarna yeterli olmasa gerek 19. Yüzyılda İtalya'dan ithal edilen makarna halkın alması için ucuz fiyatla satılmıştır.

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