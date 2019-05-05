Çıtır ve lezzetli fırında makarna nasıl yapılır?
Hem sağlıklı hem de lezzetli olan fırında makarna için güzel bir tarif paylaştık. Böylece kolayca hazırlanan fırında makarna menünüz ile sevdiklerinize lezzetli ve güzel bir sunum yapabilirsiniz.
05.05.2019 17:02
- Son Güncelleme: 05.05.2019 17:02
Bir makarnayı M.Ö. 1700 yıllarında Çinlilerin yaptığı bilinmektedir. 15. Ve 16. yüzyılda Saray ve İstanbul mutfağında dönemin makarnası olarak görülen erişte, tutmaç ve mantının bol bol tüketildiği görülmektedir. Bol yumurta ile yoğrulan erişte hamuru yazın yapılıp kesilmiş, kurutulduktan sonra bez torbalarda kışın tüketilmek üzere serin ve kuru taş odalarda saklanmıştır.
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