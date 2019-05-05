Kilo vermek isteyenlere müjde! İşte Ramazan diyeti tarifiKilo vermek isteyenlere müjde! İşte Ramazan diyeti

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için mucizevi bir diyet önerisi olan Ramazan diyeti, hem fazla kilolarınızdan kurtulmanıza hem de sağlıklı beslenmenize yardımcı olacak. İftar ve sahurda yanlış yeme alışkanlığının önüne geçmek için uzmanlar bu mucizevi diyeti öneriyor. Ramazan boyunca hem oruç tutup hem de sağlıklı ve formda olmak istiyorsanız, Ramazan diyeti tam size göre! Peki, Ramazan diyeti nedir ve nasıl uygulanır? İşte merak ettiğiniz sorunun cevabı...

05.05.2019 18:11 - Son Güncelleme: 05.05.2019 18:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





