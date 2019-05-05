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Kilo vermek isteyenlere müjde! İşte Ramazan diyeti tarifiKilo vermek isteyenlere müjde! İşte Ramazan diyeti

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için mucizevi bir diyet önerisi olan Ramazan diyeti, hem fazla kilolarınızdan kurtulmanıza hem de sağlıklı beslenmenize yardımcı olacak. İftar ve sahurda yanlış yeme alışkanlığının önüne geçmek için uzmanlar bu mucizevi diyeti öneriyor. Ramazan boyunca hem oruç tutup hem de sağlıklı ve formda olmak istiyorsanız, Ramazan diyeti tam size göre! Peki, Ramazan diyeti nedir ve nasıl uygulanır? İşte merak ettiğiniz sorunun cevabı...

05.05.2019 18:11 - Son Güncelleme: 05.05.2019 18:55
Kilo vermek isteyenlere müjde! İşte Ramazan Diyeti tarifi

RAMAZAN DİYETİ NEDİR?

Ramazan diyeti aslında oruç tutarken dengeli beslenmeyi mümkün kılan bir beslenme çeşidi.

Kilo vermek isteyenlere müjde! İşte Ramazan Diyeti tarifi

Ayrıca kişinin iftarla sahur arasındaki vakti acıkmadan geçirmesi adına da oldukça faydalı.

Kilo vermek isteyenlere müjde! İşte Ramazan Diyeti tarifi

Zira sahurda yanlış beslenip oruç süresince çok acıkmak olmak iftarda da fazla ve yanlış beslenmeyi getiriyor ve bu da bize fazla kilolar olarak geri dönüyor.

Kilo vermek isteyenlere müjde! İşte Ramazan Diyeti tarifi

Ramazan diyeti ayrıca sudan değil kastan kilo vermenizi sağlayarak verdiğiniz kiloları aynı hızla almanızın da önüne geçiyor.

Kilo vermek isteyenlere müjde! İşte Ramazan Diyeti tarifi

RAMAZAN DİYETİ NASIL YAPILIR?

Ramazanda kilo vermek isteyenler için Ender Saraç'ın da önerdiği ve 10 kilo verdirdiği iddia edilen örnek bir diyet listesi paylaşacağız. 7 günlük bir diyet programını içeren bu liste her hafta aynı şekilde uygulanıyor.

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