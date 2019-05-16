Ramazanda ağız kokusu nasıl önlenir? İşte ağız kokusunu önlemenin 10 yolu...
Ramazan ayında uzun saatler süren açlık ve susuzluk sonucu istemesek de ağız kokusu problemiyle karşılaşabiliyoruz. Peki, ağız kokusu probleminden kurtulmak için ne yapmak gerekir? Ağız kokusu toplumda sıkça görülen ve insanların sosyo-psikolojik durumunu ciddi ölçüde etkileyen bir rahatsızlıktır. Altında pek çok sebep yatmakla beraber şeker hastalığı, sinüs ve akciğer kaynaklı enfeksiyonlar, böbrek ve karaciğer yetmezlikleri, diş ve dişeti rahatsızlıkları, açlık başlıca etkenlerdir. Özellikle Ramazan ayında açlık ve susuzluk nedeniyle ağız kokusu problemi sıklıkla yaşanıyor. Sosyal hayatta can sıkıcı durumlara yol açan bu sorunun çözümü için uygulayabileceğimiz yöntemler mevcut. İşte ağız kokusunu önlemenin 10 yolu...
Ramazan ayında açlık ve susuzluktan kaynaklı pek çok kişide ağız-nefes kokusu oluşur. Peki, ağız kokusu probleminden kurtulmak için ne yapmak gerekir? Ağız kokusu toplumda sıkça görülen ve insanların sosyo-psikolojik durumunu ciddi ölçüde etkileyen bir rahatsızlıktır. Altında pek çok sebep yatmakla beraber şeker hastalığı, sinüs ve akciğer kaynaklı enfeksiyonlar, böbrek ve karaciğer yetmezlikleri, diş ve dişeti rahatsızlıkları, açlık başlıca etkenlerdir. Özellikle ramazan ayında açlık ve susuzluk nedeniyle ağız kokusu problemi sıklıkla yaşanıyor.
AÇLIK KOKUYU TETİKLİYOR!
Özellikle ramazan ayında pek çok kişi açlık ve susuzluğa bağlı olarak ağız ve nefes kokusu, ağızda kötü tat sıkıntısı çekmektedir. Bunun sebebi açlığa bağlı vücutta oluşan biyokimyasal tepkimelerin yan ürünleri, iyi temizlenemeyen diş ve ağız yüzeylerinde biriken bakteriler, susuzluğa bağlı ağız kuruluğudur.
Ramazanda artan şeker tüketimi sebebiyle ağız içinde daha çok bakteri ürer. İşte bu nedenlerden dolayı ağız bakımına ekstra dikkat edilerek dişlerin yanı sıra dilin sırtı ve arkası, yanağın iç yüzeyleri temizlenmeli, fırçanın yanında diş ipi ve ara yüz fırçaları ile temizlik desteklenmeli. Tüm bunlara ek olarak antiseptik solüsyonlar da önerilir.