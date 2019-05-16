Ramazanda ağız kokusu nasıl önlenir? İşte ağız kokusunu önlemenin 10 yolu...

Ramazan ayında açlık ve susuzluktan kaynaklı pek çok kişide ağız-nefes kokusu oluşur. Peki, ağız kokusu probleminden kurtulmak için ne yapmak gerekir? Ağız kokusu toplumda sıkça görülen ve insanların sosyo-psikolojik durumunu ciddi ölçüde etkileyen bir rahatsızlıktır. Altında pek çok sebep yatmakla beraber şeker hastalığı, sinüs ve akciğer kaynaklı enfeksiyonlar, böbrek ve karaciğer yetmezlikleri, diş ve dişeti rahatsızlıkları, açlık başlıca etkenlerdir. Özellikle ramazan ayında açlık ve susuzluk nedeniyle ağız kokusu problemi sıklıkla yaşanıyor.