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Ramazanda ağız kokusu nasıl önlenir? İşte ağız kokusunu önlemenin 10 yolu...

Ramazan ayında uzun saatler süren açlık ve susuzluk sonucu istemesek de ağız kokusu problemiyle karşılaşabiliyoruz. Peki, ağız kokusu probleminden kurtulmak için ne yapmak gerekir? Ağız kokusu toplumda sıkça görülen ve insanların sosyo-psikolojik durumunu ciddi ölçüde etkileyen bir rahatsızlıktır. Altında pek çok sebep yatmakla beraber şeker hastalığı, sinüs ve akciğer kaynaklı enfeksiyonlar, böbrek ve karaciğer yetmezlikleri, diş ve dişeti rahatsızlıkları, açlık başlıca etkenlerdir. Özellikle Ramazan ayında açlık ve susuzluk nedeniyle ağız kokusu problemi sıklıkla yaşanıyor. Sosyal hayatta can sıkıcı durumlara yol açan bu sorunun çözümü için uygulayabileceğimiz yöntemler mevcut. İşte ağız kokusunu önlemenin 10 yolu...

16.05.2019 11:29 - Son Güncelleme: 16.05.2019 11:29
Ramazanda ağız kokusu nasıl önlenir? İşte ağız kokusunu önlemenin 10 yolu...

Ramazan ayında açlık ve susuzluktan kaynaklı pek çok kişide ağız-nefes kokusu oluşur. Peki, ağız kokusu probleminden kurtulmak için ne yapmak gerekir? Ağız kokusu toplumda sıkça görülen ve insanların sosyo-psikolojik durumunu ciddi ölçüde etkileyen bir rahatsızlıktır. Altında pek çok sebep yatmakla beraber şeker hastalığı, sinüs ve akciğer kaynaklı enfeksiyonlar, böbrek ve karaciğer yetmezlikleri, diş ve dişeti rahatsızlıkları, açlık başlıca etkenlerdir. Özellikle ramazan ayında açlık ve susuzluk nedeniyle ağız kokusu problemi sıklıkla yaşanıyor.

Ramazanda ağız kokusu nasıl önlenir? İşte ağız kokusunu önlemenin 10 yolu...

AÇLIK KOKUYU TETİKLİYOR!

Özellikle ramazan ayında pek çok kişi açlık ve susuzluğa bağlı olarak ağız ve nefes kokusu, ağızda kötü tat sıkıntısı çekmektedir. Bunun sebebi açlığa bağlı vücutta oluşan biyokimyasal tepkimelerin yan ürünleri, iyi temizlenemeyen diş ve ağız yüzeylerinde biriken bakteriler, susuzluğa bağlı ağız kuruluğudur.

Ramazanda ağız kokusu nasıl önlenir? İşte ağız kokusunu önlemenin 10 yolu...

İFTAR VE SAHUR ARASI BOL SU İÇİN

Normal tükürük salgısı ağız ve diş dokusunu hem yıkama görevi görür hem de koruyucu rol oynar. Azalması ile beraber bireylerde ağız enfeksiyonuna yatkınlık ve koku ortaya çıkar. Dolayısıyla oruç dışı saatlerde bol miktarda su ve sıvı tüketilmeli.

Ramazanda ağız kokusu nasıl önlenir? İşte ağız kokusunu önlemenin 10 yolu...

Ramazanda artan şeker tüketimi sebebiyle ağız içinde daha çok bakteri ürer. İşte bu nedenlerden dolayı ağız bakımına ekstra dikkat edilerek dişlerin yanı sıra dilin sırtı ve arkası, yanağın iç yüzeyleri temizlenmeli, fırçanın yanında diş ipi ve ara yüz fırçaları ile temizlik desteklenmeli. Tüm bunlara ek olarak antiseptik solüsyonlar da önerilir.

Ramazanda ağız kokusu nasıl önlenir? İşte ağız kokusunu önlemenin 10 yolu...

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMENİN 10 YOLU

Yumuşak diş fırçası yerine orta diş fırçası kullanılmalıdır.

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