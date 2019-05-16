16 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Televizyon ve cep telefonu dikkat çekiyor! İşte güncel katalog
16 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış indirimli ürünler listesi belli olmuştu. A101'in bu haftaki kataloğunda en dikkat çeken ürünlerden biri de televizyon ve cep telefonu. Honor 9 Lite cep telefonu 1.199 TL'den satışa çıktı. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 16 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu....
A101 aktüel ürünler listesi merak ediliyor. 16 Mayıs tarihli katalogda birçok ürün dikkat çekiyor. Teknolojiden züccaciyeye, gıdadan bahçe ürünlerine kadar çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı A101 kataloğunu haberimizde derledik. A101 müşterileri güncel katalog listesini araştırıyor. Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olarak satılıyor? İşte 16 Mayıs A101 aküel ürünler kataloğu...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (16 MAYIS 2019)
* Arttırılabilir Hafıza 256 GB'a kadar
* Bağlantı Hızı 42.2 Mbps
* Bluetooth Var
* Boyutlar 151 x 71.9 x 7.6 mm
* Çift Hatlı VAR (ÇİFT İŞLEMCİ)
* Dahili Hafıza 32 GB
* Dahili Modem var
* Ekran Boyutu 5.65 inç
* Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160
* Ekran Renk Çözünürlüğü 16 Milyon
* Ekran Tipi IPS LCD
* Göz Taraması Yok
* Hafıza Kartı Tipi Micro SD
* İşlemci Kapasitesi x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53
* İşletim Sistemi Android 8.0 (Oreo)
* Java Desteği Yok
* Kablosuz Şarj Yok
* Kamera Çözünürlüğü Aralığı 13 MP 2 MP
* Kamera Çözünürlüğü 13 MP 2 MP
* Kamera Zoom (Yakınlaştırma) 2x
* Parmak İzi Okuyucu Var
* Pil Gücü Aralığı 3000 mAh
* Pil Türü Li-PO
* Garanti Süresi (Ay) 24