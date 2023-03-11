Ramazana özel KAYSERİ YAĞLAMASI | Mayasız, ipek gibi lavaş + lezzetli + kolay Kayseri Yağlaması (Şebit) tarifi! 10 kişilik, kolay ve orijinal...

Kayseri Yağlaması tarifi vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Özellikle Ramazan ayı için en baş sırada yer alan bu taif hem lezzeti hem de doyuruculuğu sayesinde odlukça tercih ediliyor. İşte iftar soflarının baş tacı olacak en lezzetli Kayseri Yağlaması tarifi...