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Haberler Yaşam Ramazana özel KAYSERİ YAĞLAMASI | Mayasız, ipek gibi lavaş + lezzetli + kolay Kayseri Yağlaması (Şebit) tarifi! 10 kişilik, kolay ve orijinal...

Ramazana özel KAYSERİ YAĞLAMASI | Mayasız, ipek gibi lavaş + lezzetli + kolay Kayseri Yağlaması (Şebit) tarifi! 10 kişilik, kolay ve orijinal...

Kayseri yağlaması tarifi Razaman'a özel en güzel tarifler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kayseri yağlaması nasıl yapılır sorusu bulunuyor. Ramazan ayına sayılı günler kala birçok kişi doyurucu ve lezzetli tariflerin peşine düştü. İşte lezzetiyle, pratikliğiyle sizi misafirlerinize karşı utandırmayacak Kayseri yağlaması tarifi...

takvim.com.tr
11.03.2023 15:19 - Son Güncelleme: 11.03.2023 15:24
Ramazana özel KAYSERİ YAĞLAMASI | Mayasız, ipek gibi lavaş + lezzetli + kolay Kayseri Yağlaması Şebit tarifi! 10 kişilik, kolay ve orijinal...

Kayseri Yağlaması tarifi vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Özellikle Ramazan ayı için en baş sırada yer alan bu taif hem lezzeti hem de doyuruculuğu sayesinde odlukça tercih ediliyor. İşte iftar soflarının baş tacı olacak en lezzetli Kayseri Yağlaması tarifi...

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Ramazana özel KAYSERİ YAĞLAMASI | Mayasız, ipek gibi lavaş + lezzetli + kolay Kayseri Yağlaması Şebit tarifi! 10 kişilik, kolay ve orijinal...

MALZEMELER

ŞEBİTLER İÇİN;

3/4 su bardağı ılık su,
3/4 su bardağı ılık süt,
3-3,5 su bardağı un,
1 tatlı kaşığı yaş maya,
1 tatlı kaşığı şeker,
1 tatlı kaşığı tuz..

Ramazana özel KAYSERİ YAĞLAMASI | Mayasız, ipek gibi lavaş + lezzetli + kolay Kayseri Yağlaması Şebit tarifi! 10 kişilik, kolay ve orijinal...

KIYMALI HARÇ İÇİN;

500 g yağsız kıyma,
1 adet soğan,
1 adet yeşil biber,
3 adet domates,
1 yemek kaşığı domates salçası,
1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber,
5-6 yemek kaşığı sıvı yağ,
Tuz,
Karabiber,
Kimyon,
2 su bardağı sıcak su.

Ramazana özel KAYSERİ YAĞLAMASI | Mayasız, ipek gibi lavaş + lezzetli + kolay Kayseri Yağlaması Şebit tarifi! 10 kişilik, kolay ve orijinal...

Hazırlanışı

Hamur için su, süt, maya ve şekeri derin bir kaba alıp karıştırın,

Ramazana özel KAYSERİ YAĞLAMASI | Mayasız, ipek gibi lavaş + lezzetli + kolay Kayseri Yağlaması Şebit tarifi! 10 kişilik, kolay ve orijinal...

Unu azar azar ekleyerek karıştırmaya başlayın,

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