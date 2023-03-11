Ramazana özel KAYSERİ YAĞLAMASI | Mayasız, ipek gibi lavaş + lezzetli + kolay Kayseri Yağlaması (Şebit) tarifi! 10 kişilik, kolay ve orijinal...
Kayseri yağlaması tarifi Razaman'a özel en güzel tarifler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kayseri yağlaması nasıl yapılır sorusu bulunuyor. Ramazan ayına sayılı günler kala birçok kişi doyurucu ve lezzetli tariflerin peşine düştü. İşte lezzetiyle, pratikliğiyle sizi misafirlerinize karşı utandırmayacak Kayseri yağlaması tarifi...
11.03.2023 15:19 - Son Güncelleme: 11.03.2023 15:24
Kayseri Yağlaması tarifi vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Özellikle Ramazan ayı için en baş sırada yer alan bu taif hem lezzeti hem de doyuruculuğu sayesinde odlukça tercih ediliyor. İşte iftar soflarının baş tacı olacak en lezzetli Kayseri Yağlaması tarifi...