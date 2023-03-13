YENİLENDİ! TÜRKİYE İL İL GÜNCEL DİRİ FAY HARİTASI - Bakanlık’tan açıklama geldi! Evimin altından fay geçiyor mu?

MTA diri fay hattı haritasıyla birlikte birinci, ikinci, üçüncü derece riskli bölgeler ve en az deprem riski bulunan bölgeler belli oldu. Zaman içinde deprem aktivitelerinin tespit edilmesi sonucunda güncellenen diri fay haritası için MTA uzmanları incelemelerini tamamladı ve raporlama aşamasına geçti. İşte il il MTA diri fay haritası.