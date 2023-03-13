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Haberler Yaşam YENİLENDİ! TÜRKİYE İL İL GÜNCEL DİRİ FAY HARİTASI - Bakanlık'tan açıklama geldi! Evimin altından fay geçiyor mu?

YENİLENDİ! TÜRKİYE İL İL GÜNCEL DİRİ FAY HARİTASI - Bakanlık'tan açıklama geldi! Evimin altından fay geçiyor mu?

MTA diri fay hattı haritasıyla birlikte birinci, ikinci, üçüncü derece riskli bölgeler ve en az deprem riski bulunan bölgeler belli oldu. Zaman içinde deprem aktivitelerinin tespit edilmesi sonucunda güncellenen diri fay haritası için MTA uzmanları incelemelerini tamamladı ve raporlama aşamasına geçti. İşte il il MTA diri fay haritası.

takvim.com.tr
13.03.2023 09:05 - Son Güncelleme: 13.03.2023 09:05
YENİLENDİ! TÜRKİYE İL İL GÜNCEL DİRİ FAY HARİTASI - Bakanlık’tan açıklama geldi! Evimin altından fay geçiyor mu?

MTA diri fay hattı haritasıyla birlikte birinci, ikinci, üçüncü derece riskli bölgeler ve en az deprem riski bulunan bölgeler belli oldu. Zaman içinde deprem aktivitelerinin tespit edilmesi sonucunda güncellenen diri fay haritası için MTA uzmanları incelemelerini tamamladı ve raporlama aşamasına geçti. İşte il il MTA diri fay haritası.

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YENİLENDİ! TÜRKİYE İL İL GÜNCEL DİRİ FAY HARİTASI - Bakanlık’tan açıklama geldi! Evimin altından fay geçiyor mu?

FAY HATLARI İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından MTA ekipleri yıkımın etkilerini ve fay hattının durumunu incelemek için sahaya indi.

YENİLENDİ! TÜRKİYE İL İL GÜNCEL DİRİ FAY HARİTASI - Bakanlık’tan açıklama geldi! Evimin altından fay geçiyor mu?

TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI GÜNCELLENİYOR

Diri fayların haritalanması, detaylı arazi gözlemleri ile yapılıyor. Zaman içinde deprem aktivitelerinin tespit edilmesi sonucunda fay haritaları güncelleniyor.

YENİLENDİ! TÜRKİYE İL İL GÜNCEL DİRİ FAY HARİTASI - Bakanlık’tan açıklama geldi! Evimin altından fay geçiyor mu?

DİRİ FAY HATTI BULUNAN ARAZİLERE RED

MTA uzmanlarınca diri fay hattı bulunup bulunmadığına dair kontrollerinin ardından sahaya olumsuz yanıtı verilirse, o sahaya inşaat izni verilemeyecek. MTA bu uygulamayı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile hayata geçirecek.

YENİLENDİ! TÜRKİYE İL İL GÜNCEL DİRİ FAY HARİTASI - Bakanlık’tan açıklama geldi! Evimin altından fay geçiyor mu?

ADIYAMAN'DAN HATAY'A KADAR 315 KM YÜZEY KIRIĞI OLUŞTU

Ekiplerin saha çalışması kapsamında, kuzeydoğuda Yarpuzlu ile güneybatıda Antakya Havalimanı güneyine kadar olan alanda toplam 315 kilometre uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde 271 gözlem yapıldı.

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