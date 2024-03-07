RAMAZAN MESAJLARI 2024! Ramazan ayı resimli kutlama mesajları yeni, anlamlı, dualı, hadisli, ayetli, kısa, öz GİF'li, hareketli, Facebook, Whatsapp...

RAMAZAN MESAJLARI 2024 - 2024 yılının mübarek ayı Ramazan'a özel, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en yeni, anlamlı ve göz alıcı Ramazan kutlama mesajlarını sizler için bir araya getirdik. Ramazan, maneviyatın derinleştiği, birlik, beraberlik ve paylaşmanın ön planda olduğu, 11 ayın sultanı olarak bilinen müstesna bir zaman dilimidir. Bu özel ayda, sevdiklerinizi unutmayıp, onlara kalpten bir bağ kurmanızı sağlayacak duygusal, dualı, hadisli, ayetli mesajlar ve göz kamaştırıcı GIF'lerle donatılmış hareketli kutlama mesajları arayışındaysanız doğru adrestesiniz. İşte Ramazan ayı resimli kutlama mesajları yeni, anlamlı, dualı, hadisli, ayetli, kısa, öz GİF'li, hareketli, Facebook, Whatsapp mesajları...
Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren bu mesajlar, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmak veya sevdiklerinize özel notlar olarak göndermek için birebirdir. Her biri özenle seçilmiş, kısa ama öz, anlam yüklü bu kutlama mesajlarıyla Ramazan'ın ruhunu en güzel şekilde yansıtabilirsiniz. Ramazan mesajları son günlerin en çok araştırılan konusu arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. Eşine, dostuna, akrabasına, arkadaşlarına Ramazan mesajları yollamak isteyenler ve Facebook, İnstagram, Whatsapp gibi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya hazırlananlar en güzel, anlamlı, dualı, hadisli, ayetli, kısa, öz GİF'li, hareketli, Ramazan kutlama mesajlarını sorguluyor. İşte resimli, farklı Ramazan mesajları...
Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!
Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar
Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…
Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…
Hoş geldin Ey Şehri Ramazan
Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan