Aydın Didim’de önce kaybolan sonra komşusunun evinde cansız bedeni bulunan Yağmur Tayhan cinayetinde 3. şahıs şüphesi

Kan örneği incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acılı baba Mehmet Tayhan, "9 ay oldu ancak henüz iddianame hazırlanıp yargılama başlamadı. 3'üncü bir kan örneği şüphesi var. Adli tıp incelemesi sonrası netlik kazanacak. Bir an önce yargılamanın başlamasını ve katilin en ağır cezayı almasını bekliyoruz" dedi.

